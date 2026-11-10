Premijer Plenković o smrti pacijenta u Jankomiru: "Pogledajte snimku"

Premijer Andrej Plenković komentirao je smrt 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. Kazao je da, prema onome što je vidio, smatra da je riječ o ubojstvu te pritom prozvao gradsku vlast zbog odgovornosti za ustanovu, piše N1.

"Po ovome što sam mogao vidjeti, riječ je o ubojstvu mladog čovjeka u bolnici pod nadležnosti gradske vlasti. Naravno, to ne može biti odgovornost gradonačelnika, ali da je obrnuto, vjerojatno bi se već radili prosvjedi", kazao je Plenković pa pojasnio zašto smatra da je ubojstvo:

"Pogledajte snimku."

Na opasku da se još ne zna je li ubojstvo, ponovio je."

"Pogledajte snimku."