Premijer Plenković iz Sinja najavio nove cijene goriva

Alkarsko trkalište u Sinju ponovno je danas postalo središte jednog od najvažnijih događaja hrvatske tradicijske baštine. U Sinju je danas cijela politička svita koju predvodi predsjednik RH Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, gradonačelnik Sinja Miro Bulj, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta te ministri i članovi političkih stranki. Prije početka 311. Sinjske alke okupljenim medijima izjavu je dao premijer RH Andrej Plenković. Na samom početku čestitao je svim organizatorima.

- Cijeli dan smo sa Sjedištem Alkarskog društva, želimo puno uspjeha svim alkarima. Želim čestitati svima na organizaciji te da svi skupa uživamo u još jednoj hrvatskoj tradiciji, kazao je Plenković.

Na upit novinara kako komentira izjavu Mira Bulja koji je prozvao Viteško alkarsko društvo kako ga izostavljaju iz svih bitnih komponenti te da su oni HDZ, te da HDZ uništava zdravstvo u Sinju, premijer je samo kratko komentirao: "Sve vam je to izgovorio. Nemam pojma što je izjavio niti me briga!"

Premijer Plenković iz Sinja je poručio kako Hrvati od sutra mogu očekivati jeftinije gorivo.

- Eurosuper bit će niži za 0.6 centi, eurodizel za 0.4 centa, plavi dizel 0.3 centa, a spremnici plina za 0.8 centi jeftiniji. Vjerujem kako je ovo izvrsna vijest za naše vozače, kazao je premijer.