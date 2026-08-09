Premijer Plenković danas je u Sinju u pratnji ministara. Šuta stigao sa suprugom Matildom

U Sinju je danas sve u znaku Sinjske alke, a tradicionalna manifestacija okupila je brojne predstavnike državnog vrha. Među njima je i predsjednik Vlade Andrej Plenković, koji je u Sinj stigao u pratnji ministara Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavine.

Premijer i ministri dio su brojnih državnih i javnih uzvanika koji danas borave u Sinju, gdje će pratiti jedno od najvažnijih događanja u Cetinskoj krajini.

Plenković se uoči alkarskog natjecanja susreo i s domaćinima u Samostanu Gospe Sinjske. U istom društvu bio je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom Matildom.

Današnja Alka ponovno je okupila državni vrh, lokalne političare i brojne javne osobe, a Sinj je od jutra u središtu pozornosti zbog tradicionalne manifestacije koja svake godine privlači velik broj uzvanika i posjetitelja.