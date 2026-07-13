Prekršajni sud u Splitu: Skejo i HOS-ovci oslobođeni! Poklič 'Za dom spremni!' može se koristiti, ali samo u iznimnim slučajevima!

Poklič ‘Za dom spremni!’ još jednom je dobio sudsku potvrdu kao legitiman vojni pozdrav koji se koristio i na odorama postrojbi kroz Domovinski rat, kao pozdrav koji se i danas može koristiti! Makar uz malu ogradu: u posebnim, iznimnim prilikama!

Tako je obrazložena oslobađajuća presuda skupini nekadašnjih HOS-ovaca koje je hrvatska, konkretno šibenska policija, prijavila (ponovno!) za narušavanje javnog reda i mira tijekom proslave 5. kolovoza 2022. godine u Kninu…

Skejo i 12 ratnih sudruga

Dakle, nepravomoćnom presudom splitskog Prekršajnog suda Marko Skejo te 12 njegovih ratnih sudruga iz HOS-a oslobođeni su optužbe da su dakle tog 5. kolovoza prije četiri godine na glavnom kninskom trgu, na mjestu pijeteta, prilikom proslave Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja narušavali javni red i mir.

- Okrivljeni Miće Ćuk je kao bojnik IX bojne HOS-a istupio ispred postrojenih osoba te nakon kraćeg govora tri puta glasno uzviknuo ‘Za dom!’, nakon čega bi ostali okrivljenici tri puta glasno uzviknuli ‘Spremni!’ - pročitala je sutkinja o čemu se radi u optužnom prijedlogu te nastavila obrazlagati prvostupanjsku presudu… Tijekom prethodnih ročišta ispitani su svjedoci, pregledane video-snimke, tako da činjenično stanje manje-više nije bilo sporno. Glavno je pitanje dakle bilo je li pozdrav ‘Za dom spremni!’ kažnjiv po prekršajnom zakonu i sudskoj praksi. A upravo se na pravomoćnu presudu Visokog prekršajnog suda pozvala uredujuća sutkinja, kao i na još neke akte političke vrhuške, a politika kao što znamo donosi zakone, oni su zakonodavci. Međutim, osvrnula se sutkinja splitskog Prekršajnog suda na još nešto…

- Nesporna je činjenica da je navedeni pozdrav, unatoč kompleksnosti i višeznačju korištenja tog izraza u različitim hrvatskim povijesnim vremenima, korišten kao službeni pozdrav odnosno krilatica Ustaškog pokreta i totalitarnog režima NDH koji je nastao na fašizmu, utemeljen na rasizmu i time simbolizira mržnju prema ljudima različite rase, vjerskog ili etničkog identiteta. Navedeni pozdrav bilo u svom izvornom obliku ‘Za dom i poglavnika spremni’ ili njegovim skraćenim verzijama, predstavlja totalitaristički simbol protivan Ustavu RH i temeljima na kojima počiva RH kao demokratska i suverena država. - krenula je u obrazloženje presude sutkinja Snježana Radovniković.

- Međutim, navedeni pozdrav korišten je i za vrijeme Domovinskog rata i to kao sastavni dio službenog grba HOS-a, sastavnoj jedinici hrvatskih oružanih snaga RH, čiji su pripadnici kao hrvatski branitelji nosili odoru sa službenim grbom HOS-a. Pripadnici HOS-a kao hrvatski branitelji sudjelovali su, branili i obranili RH u obrani neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti od oružane agresije koju je nad njom izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srpskog pučanstva u RH, u Domovinskom ratu kao obrambenom, legitimnom, oslobodilačkom, usmjerenom očuvanju RH.

Samo u iznimnim slučajevima

Odlukom Vlade RH od 28. veljače 2018. godine osnovano je Vijeće za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima koje je donijelo ‘Dokument dijaloga, Temeljna polazišta i preporuke o posebnom normativnom uređenju simbola, znakovlja i drugih obilježja totalitarnih režima i pokreta’ u kojem su između ostalog iznesene smjernice za eventualno pravno uvođenje obilježja totalitarnih režima te preporučene iznimke… - nastavila je obrazlagati oslobađajuću presudu sutkinja, dolazeći do onog ključnog dijela.

- Te moguće iznimke su, odnosno preporuka Vijeća, da se dopustivost javnog korištenja vojnih insignija pa tako i pozdrava ‘Za dom spremni’ strogo i isključivo veže uz događaje na kojima se, na javnim mjestima i mjestima pijeteta, odaje poštovanje braniteljima koji su poginuli za RH boreći se pod tim insignijama. - zaključila je sutkinja splitskog Prekršajnog suda.

Dodala je još i kako je ovaj sud vezan ranijom odlukom Visokog prekršajnog suda RH koji je odlučivao po žalbi u praktički identičnom slučaju koji se odigrao godinu ranije, na istom mjestu i pod istim okolnostima. VPS je odlukom iz 2025. godine pravomoćno oslobodio pripadnike ratne postrojbe HOS-a koji su pokličem ‘Za dom spremni’ odavali počast suborcima poginulima u Domovinskom ratu.

Dakle, ‘Za dom spremni!’ može, nije to nezakonito, ali samo u iznimnim slučajevima, ispred spomenika, na mjestima pijeteta, kod prisjećanja poginulih u odorama s tim znakovljem, ali je isti povik kažnjiv u ostalim okolnostima, u javnom prostoru.

S time se apsolutno složio trećeokrivljeni Mile Ćuk koji je došao na proglašenje presude te nam je nakon završetka postupka dao izjavu.

- Presuda koju smo očekivali, jedino moguće rješenje. Zabranjeno je sad doći ispred suda i vikat ‘Za dom spremni!, ali gdje su poginuli branitelji, gdje se rade komemoracije, gdje su naši poginuli, tu je dozvoljeno i mi se toga pridržavamo već 30 godina. Mislim da nas policija više neće prijavljivati, ali zamolio bih jednu poruku našem potpredsjedniku Vlade RH i ministru hrvatskih branitelja da ipak shvate da službeno može stati iza pozdrava ‘Za dom spremni!’, u iznimnim situacijama kao što smo i mi radili tako da očekujem i od njega jednu pozitivnu reakciju. - kazao je Miće Ćuk.