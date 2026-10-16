Prekršajni sud donio odluku: Deset dana zatvora za pijano 'jeb.. vam mater židovsku!' sa zapada

Dok se nastavlja policijska kriminalistička obrada nemalog broja pojedinaca (trojica su zasad na 'obavijesnom razgovoru'), netko bi mogao reći i organizirane gomile, koji su pred utakmicu Hajduka i Ajaxa na splitskim ulicama vikali protiv Židova, jedan nesretnik je zbog istog zlodjela već završio na Bilicama!

Munjevito je djelovala splitska policija, a čini se da 24-godišnji Jure D. nije uspio niti dočekati na Poljudu kraj utakmice i pošteno proslaviti pobjedu protiv velikog sportskog protivnika. Jer uhićen je u četvrtak u 20:25 na zapadnoj tribini, a onda su mu optužnim prijedlogom na teret stavljena dva prekršaja. Prvi da je alkoholiziran bio na sportskom natjecanju (izmjereno mu je popriličnih i nedozvoljenih 1,66 promila), a drugi je puno aktualniji: da je prema klupi i igračima Ajaxa vikao 'jebem vam mater židovsku!'. Jesu li oni razumjeli, nije ni bitno za obilježje prekršaja, policija smatra da je 'izazivao mržnju i netrpeljivost na temelju vjerske i nacionalne pripadnosti'... Između ostalog, i pred velikim brojem drugih osoba.

Pa je nakon uhićenja na Poljudu i zadržavanja u policijskim prostorija priveden na Prekršajni sud gdje mu je određeno zadržavanje od deset dana u zatvoru! Policija je inače tražila i novčanu kaznu od 260 eura, a sud je donio odluku imajući u vidu da je mladić 'već prekršajno kažnjavan te je protiv njega u tijeku kazneni postupak zbog prijetnje i iznude'.