Prekrasna priča iz Splita! Hrvatski rukometaši na Gripama će imati posebne navijače, ovako nešto događa se prvi put

Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu će na splitskim Gripama otvoriti kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2028. godine utakmicom protiv Litve. No, osim sportskog spektakla, ovaj susret donosi i jednu posebnu, hvalevrijednu priču koja pokazuje koliko sport može pridonijeti uključivanju osoba s invaliditetom u društveni život.

Naime, kako je za Dalmaciju Danas otkrio Ivan Bogdanović, voditelj navijačke sekcije "Slijepo vjerni" Županijske udruge slijepih Split, četvero članova ove navijačke skupine pratit će utakmicu hrvatske reprezentacije uz pomoć audiodeskripcije. Riječ je o prvom takvom iskustvu na utakmici hrvatske rukometne reprezentacije.

Slijepi navijači bit će dio atmosfere na Gripama

Audiodeskripcija omogućuje slijepim osobama da izravno sa sportskih tribina prate događanja na terenu zahvaljujući posebno prilagođenom komentiranju utakmice. Za razliku od klasičnog radijskog prijenosa, komentatori volonteri, smješteni u novinarskom sektoru, znatno detaljnije opisuju događanja na igralištu, kretanje igrača i druge pojedinosti koje slijepim navijačima omogućuju potpunije praćenje susreta. Na taj način osobe s oštećenjem vida nisu samo slušatelji sportskog prijenosa, nego ravnopravni sudionici navijačke atmosfere u dvorani.

Bogdanović ističe kako ovakav način praćenja sportskih događaja nije novost za splitsku navijačku skupinu. "To već godinama radimo na Hajdukovim utakmicama, ali ovo je prvi put da se nešto ovakvo organizira na utakmici hrvatske rukometne reprezentacije", otkrio je za Dalmaciju Danas Ivan Bogdanović.

Hrvatska među rijetkim reprezentacijama koje pružaju ovakvu mogućnost

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da audiodeskripcija na rukometnim utakmicama još uvijek nije široko rasprostranjena praksa. Prema riječima Bogdanovića, Hrvatska se ovim potezom svrstava među malobrojne rukometne reprezentacije koje slijepim navijačima omogućuju praćenje utakmice iz dvorane na ovakav način. Iako postoji mogućnost da je riječ o jednom od prvih takvih događaja izvan Njemačke, Bogdanović naglašava kako taj podatak nije sa sigurnošću potvrđen.

Ono što je sigurno jest da će četvero članova sekcije "Slijepo vjerni" u srijedu biti dio navijačke atmosfere na Gripama i bodriti hrvatske rukometaše. Ovakve inicijative imaju i znatno šire značenje od samog sporta. Omogućuju osobama s invaliditetom aktivno sudjelovanje u događajima koji okupljaju velik broj građana, pridonose njihovoj vidljivosti i šalju važnu poruku o jednakim mogućnostima.

Hrvatska i Litva u srijedu od 17 sati

Podsjetimo, utakmica Hrvatske i Litve igra se u srijedu, 4. studenoga, s početkom u 17 sati u velikoj dvorani Športskog centra Gripe u Splitu. Riječ je o prvom susretu hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2028. godine.

Izabranici Dagura Sigurdssona nakon splitskog ogleda nastavljaju kvalifikacije gostovanjem kod Finske, koje je na rasporedu u subotu, 7. studenoga, u 16 sati. A među navijačima koji će u srijedu bodriti Hrvatsku bit će i četvero članova sekcije "Slijepo vjerni", za koje će ovaj rukometni susret imati sasvim posebno značenje.