Prekrasna gesta splitskih učenika: "Željeli su izmamiti osmijeh na lice djece u bolnici"

U projektu CRVENIH NOSOVA „Djeca u školama za djecu u bolnicama“ sudjelovalo je 9 osnovnih škola iz Splitsko-dalmatinske županije, a 219 učenika svojim je crtežima i porukama podrške odlučilo uljepšati dane vršnjacima na bolničkom liječenju.

U vremenu kada djeca sve više komuniciraju putem ekrana, a sve manje imaju priliku zastati i promisliti kako se osjeća netko drugi, razvoj empatije postaje važniji nego ikad. Upravo zato projekt CRVENIH NOSOVA „Djeca u školama za djecu u bolnicama“ već četvrtu godinu povezuje učenike i djecu na bolničkom liječenju. Kroz razgovor, izradu crteža i poruka podrške, učenici imaju priliku razvijati razumijevanje, solidarnost i brigu za druge, dok djeci u bolnicama šalju važnu poruku da nisu sama te da njihovi vršnjaci misle na njih.

Ove godine u projektu je sudjelovalo rekordnih 95 osnovnih škola, najviše od njegova pokretanja prije četiri godine. U provedbu se uključilo ukupno 215 razreda i 1.912 učenika, među kojima i 219 učenika iz 9 osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije.

Posebno veseli što su 23 škole projekt uključile u svoj školski kurikulum, prepoznajući ne samo njegovu humanitarnu nego i obrazovnu vrijednost. Time empatija, solidarnost i briga za druge ne ostaju samo tema jednog školskog sata, nego postaju vrijednosti kojima se djeca mogu vraćati iz godine u godinu, svaki put s novim iskustvom i razumijevanjem.

U projektu su sudjelovali učenici Osnovne škole Brda iz Splita, Osnovne škole Skalice iz Splita, Osnovne škole Runović, Područne škole Sebišina, Osnovne škole Ravne Njive – Neslanovac iz Splita, Osnovne škole „1. listopada 1942.“ Čišla, Područne škole Dubrava, Područne škole Kostanje i Osnovne škole Petra Hektorovića iz Staroga Grada.

Njihovi radovi izloženi su u 15 bolnica diljem Hrvatske u kojima CRVENI NOSOVI redovito donose osmijeh djeci na liječenju, među među kojima je i KBC Split.

U Osnovnoj školi Brda u Splitu učenici su s posebnim veseljem prihvatili priliku da svojim crtežima razvedre dane vršnjacima koji se nalaze na bolničkom liječenju.

„Rado smo se priključili vašem projektu „Djeca u školama za djecu u bolnicama“. Motivacija za uključivanje u projekt bila su djeca i njihov boravak u bolnici. Moj razred bio je oduševljen idejom da svojim crtežima mogu uljepšati dan i izmamiti osmijeh na dječje lice, posebno na lice djece koja se nalaze u bolnicama.“, istaknula je Jagoda Vukas, učiteljica u Osnovnoj školi Brda u Splitu.

Koliko male geste pažnje mogu imati veliko značenje za djecu koja prolaze kroz teške trenutke prepoznali su i u Osnovnoj školi Skalice, koja u projektu sudjeluje drugu godinu zaredom.

„Naši učenici sudjeluju u projektu CRVENIH NOSOVA drugu godinu zaredom, što potvrđuje njihov interes za humanitarni rad te razvijanje vrijednosti poput empatije, solidarnosti i društvene odgovornosti. Pozitivna iskustva iz prethodne godine dodatno su ih potaknula da se i ove godine uključe i podrže rad ove vrijedne organizacije, a sudjelovanje će se nastaviti i ubuduće. Posebno ih motivira spoznaja da se svatko od nas može suočiti s bolešću, boravkom u bolnici ili drugim životnim izazovima. Svjesni važnosti podrške u takvim trenucima, učenici žele svojim sudjelovanjem pokazati kako i mali znak pažnje, lijepa riječ ili osmijeh mogu nekome uljepšati dan te pružiti osjećaj ohrabrenja i nade.“, istaknula je Mireja Krstulović Jelić, učiteljica u Osnovnoj školi Skalice.

Da crteži i poruke podrške ne ostaju samo na papiru, nego djeci na liječenju doista znače, svakodnevno svjedoče i zdravstveni djelatnici.

„S velikim zadovoljstvom možemo potvrditi da smo kod naših bolesnika uočili izuzetno pozitivne reakcije na dječje crteže koji su oplemenili naš prostor. Crteži su unijeli vedrinu, toplinu i osjećaj bliskosti u bolničko okruženje te su djeci pružili trenutke radosti i ohrabrenja. To je prekrasan primjer kako dječja kreativnost, empatija i dobrota mogu povezati djecu i pokazati im da nisu sami, čak ni u zahtjevnim trenutcima.“, poručili su iz Ureda Klinike za pedijatriju KBC-a Split, predstojnik izv. prof. prim. dr. sc. Joško Markić, dr. med. i glavna sestra Biljana Mijač, bacc. med. techn.

Ove godine CRVENI NOSOVI održali su i prve radionice u školama koje su projekt uključile u svoje kurikulume, a do kraja godine planirano je još osam radionica diljem Hrvatske. Kroz njih se dodatno razvijaju vrijednosti empatije, solidarnosti i međusobnog razumijevanja te učenicima pruža prilika da kroz vlastito iskustvo osvijeste koliko i mali čin pažnje može značiti drugome. Među školama koje su prepoznale vrijednost takvog pristupa nalazi se i Osnovna škola Meje u Splitu, Osnovna škola Runović Područna škola Sebišina te Osnovna škola Ravne Njive Neslanovac u Splitu koje su projekt uvrstile u kurikulum.

„Neizmjerno smo zahvalni školama koje su nam otvorile svoja vrata, ravnateljima, učiteljima i stručnim suradnicima koji su prepoznali vrijednost projekta, a najveće hvala pripada djeci. Djeci u školama koja nas svake godine iznova podsjete da empatiju ne treba samo objašnjavati, nego im treba dati priliku da je osjete i pokažu. I djeci u bolnicama, koja svakoga dana pokazuju nevjerojatnu snagu i hrabrost i zbog kojih sve ovo radimo. Ponosni smo što projekt raste iz godine u godinu i što povezuje sve više djece. Jer kada jedno dijete zastane, pomisli na drugo dijete i napravi nešto samo kako bi mu uljepšalo dan, događa se upravo ono čemu ih želimo učiti: da vide jedni druge. I da znaju poručiti: Vidim te. Mislim na tebe. Nisi sam.“, istaknula je Maja Rusan, voditeljica Odjela za prikupljanje sredstava i komunikacije CRVENIH NOSOVA.

Svaki crtež izložen na bolničkom odjelu počeo je za jednom školskom klupom i svjedoči o jednom djetetu koje je odvojilo vrijeme kako bi mislilo na nekoga drugoga. Upravo iz takvih malih gesta nastaju zajednice u kojima se nitko ne osjeća zaboravljeno ni samo.