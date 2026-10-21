"Preko 18.000 umirovljenika prima mirovine ispod granice siromaštva od 500 eura": Splitska stranka oštro protiv poskupljenja komunalne naknade

Najavljeno povećanje komunalne naknade u Splitu izazvalo je reakciju stranke Split je naš!, iz koje upozoravaju da bi novi rast režijskih troškova dodatno pogodio umirovljenike i socijalno ugrožene građane. Od gradske vlasti traže da prije donošenja odluke o poskupljenju predstavi koliko je europskog novca osigurala za borbu protiv siromaštva.

Stranka Split je naš! oglasila se priopćenjem u kojem se protivi najavljenom povećanju komunalne naknade, upozoravajući na sve teži financijski položaj brojnih splitskih kućanstava.

"Poskupljenje komunalne naknade posljednji je u nizu udara na kućni budžet splitskih umirovljenika i ostalih socijalno ugroženih Splićana", poručuju iz stranke.

Posebno ističu položaj umirovljenika, navodeći da više od 18.000 njih prima mirovinu manju od 500 eura.

"Smatramo neprihvatljivim najavljeno dodatno poskupljenje režijskih troškova u gradu s iznimno velikim brojem umirovljenika čije su mirovine ispod egzistencijalnog minimuma", ističu iz stranke, dodajući da građane istodobno pogađaju inflacija i stagnacija plaća.

Traže odgovor: Koliko je europskog novca Split povukao?

Umjesto novih financijskih opterećenja, smatraju da bi gradska vlast trebala intenzivnije raditi na osiguravanju sredstava za pomoć najugroženijim građanima.

Predlažu suradnju s nadležnim ministarstvima kako bi se pokrenuli projekti financirani europskim i nacionalnim sredstvima, posebno oni namijenjeni suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti.

Kao primjer navode Austriju, za koju ističu da je od 2021. do 2026. godine koristila europske socijalne programe za jačanje socijalne sigurnosti građana.

"Stranka Split je naš! javno poziva aktualnu gradsku vlast da građanima Splita predoči koliko je sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih europskih socijalnih programa povukla od početka svojeg mandata", navode u priopćenju.

"Dostojanstven život građana mora biti prioritet"

Iz stranke zahtijevaju i pokretanje konkretne inicijative za suzbijanje siromaštva, koja bi se financirala sredstvima Europske unije uz nacionalno sufinanciranje i potporu državnih institucija.

Naglašavaju da taj zahtjev upućuju prije donošenja bilo kakve odluke o povećanju komunalne naknade ili uvođenju dodatnih nameta.

"Egzistencijalna sigurnost velikog broja naših sugrađana već je ozbiljno ugrožena", upozoravaju.

U završnom dijelu priopćenja gradskoj vlasti poručuju da je izbornim povjerenjem građana preuzela odgovornost za osiguravanje uvjeta za dostojanstven život svih stanovnika Splita.

"Dostojanstven život građana mora biti prioritet, a ne žrtva novih komunalnih poskupljenja!", zaključuje Mate Buljubašić, potpredsjednik stranke Split je naš!