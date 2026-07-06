Prekinut promet prema Zagrebu, gori vozilo na autocesti. Pogledajte

Na autocesti A6 Rijeka - Zagreb večeras je došlo do ozbiljnog zastoja nakon što se zapalilo vozilo na dionici između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo, u smjeru Zagreba.

Zbog požara je prekinut promet na ovoj dionici, a vozači se preusmjeravaju na obilazni pravac:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

čvor Vrbovsko (A6) - DC42 - DC3 - DC204 - čvor Bosiljevo

Na terenu su vatrogasci

Prema fotografijama s mjesta događaja, riječ je o požaru na teretnom vozilu. Na kolniku se vidi velika količina dima, vatrogasci i vozila žurnih službi, dok se iza mjesta događaja stvorila duga kolona vozila.

Promet se odvija otežano, a vozačima se savjetuje dodatni oprez, strpljenje i praćenje uputa policije, vatrogasaca i cestarskih službi, javlja HAK.

Vozačima se savjetuje oprez

Zasad nema službenih informacija o mogućim ozlijeđenim osobama ni o okolnostima izbijanja požara. Više detalja trebalo bi biti poznato nakon očevida i službenog izvješća nadležnih službi.

Vozačima koji putuju prema unutrašnjosti savjetuje se da, ako je moguće, izbjegnu ovu dionicu dok se promet ne normalizira.