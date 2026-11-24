Kolnici su jutros mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a ponegdje ima i magle. Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je i poledica.

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju vozače da budu posebno oprezni, prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez obvezne zimske opreme.

Zbog prometne nesreće prekinut promet na autocesti A4

Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan – Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždin i Novi Marof u smjeru Zagreba.

Promet se odvija obilaznim pravcem: čvor Varaždin (A4) – DC528 – DC3 – DC22 – čvor Novi Marof (A4).