Dvojica muškaraca završila su u bolnici nakon što su prestala uzimati tirzepatid, lijek koji se koristi za liječenje dijabetesa tipa 2 i pretilosti. Kod jednog su se pojavile halucinacije i paranoidne misli, dok je drugome dijagnosticirana manija. Znanstvenici upozoravaju na moguću povezanost s prekidom terapije, ali naglašavaju da uzrok još nije dokazan.

Lijekovi za mršavljenje posljednjih su godina postali iznimno popularni, no znanstvenici još uvijek istražuju sve njihove učinke na ljudski organizam. Posebnu pozornost sada su privukla dva slučaja pacijenata koji su nakon prestanka uzimanja jednog od takvih lijekova razvili ozbiljne psihičke simptome.

Riječ je o tirzepatidu, poznatom pod komercijalnim nazivima Mounjaro i Zepbound, koji djeluje na receptore hormona GLP-1 i GIP. Ti hormoni imaju važnu ulogu u regulaciji razine šećera u krvi i osjećaja gladi.

Slučajeve su analizirali psihijatri sa Sveučilišta Pennsylvania, a njihovi su nalazi objavljeni u stručnom časopisu The Primary Care Companion for Central Nervous System Disorders, prenosi Science Alert.

Nakon prekida terapije počeo je imati halucinacije

Prvi opisani slučaj odnosi se na 61-godišnjeg muškarca koji je u kolovozu 2025. prestao uzimati tirzepatid zbog mučnine.

Nakon prekida liječenja njegovo se psihičko stanje pogoršalo. Pojavili su se zbunjenost, depresivno raspoloženje, paranoidne misli te slušne i vidne halucinacije.

Liječnici su kod njega zabilježili i posebno neobičan simptom poznat kao Cotardova sumanutost.

Riječ je o rijetkom psihopatološkom fenomenu u kojem osoba može biti uvjerena da je mrtva, da ne postoji ili da joj pojedini dijelovi tijela nedostaju odnosno ne funkcioniraju.

Muškarac je i prije uzimanja lijeka imao povijest depresije, što je važan podatak pri razmatranju mogućih uzroka njegova stanja.

Drugi muškarac izgubio 45 kilograma, a zatim razvio maniju

Drugi pacijent imao je 52 godine i tijekom šest mjeseci terapije izgubio je približno 45 kilograma.

U rujnu 2025. naglo je prestao uzimati lijek, a nakon toga pojavili su se simptomi zbog kojih su mu liječnici dijagnosticirali maniju.

I ovaj je muškarac imao ranije psihičke poteškoće, konkretno anksioznost.

Uz to, liječnici su utvrdili da je povećao konzumaciju kanabisa te da ima sniženu razinu vitamina B12.

Obojica pacijenata hospitalizirana su u listopadu 2025. godine. Zbog zaštite njihove privatnosti istraživači nisu objavili njihove identitete ni podatke o zdravstvenim ustanovama u kojima su liječeni.

Znanstvenici upozoravaju: Povezanost je moguća, ali nije dokazana

Autori istraživanja ističu da se na temelju samo dva slučaja ne može zaključiti da je upravo prekid uzimanja tirzepatida izazvao ozbiljne psihičke simptome.

Ipak, smatraju da takve pojave zaslužuju dodatnu pozornost, osobito kod osoba koje već imaju psihičke poteškoće ili druge zdravstvene čimbenike rizika.

"Iako vjerojatno nije jedini čimbenik, moguće je da prekid uzimanja agonista receptora GLP-1 pridonosi nagloj pojavi simptoma poremećaja raspoloženja ili psihoze u skupini rizičnih pacijenata (uključujući pacijente s prehrambenim nedostatcima povezanima s uzimanjem lijekova GLP-1 ili pogoršanima njihovim uzimanjem, poput drugog pacijenta s niskom razinom vitamina B12)", objašnjavaju autori studije, a prenosi portal Science Alert.

Drugim riječima, prethodna depresija ili anksioznost, konzumacija kanabisa i nedostatak važnih hranjivih tvari mogli su imati ulogu u razvoju simptoma.

Zbog toga je zasad nemoguće izdvojiti prekid terapije kao njihov jedini ili glavni uzrok.

Što se događa u mozgu nakon prestanka uzimanja lijeka?

Iako su učinci lijekova koji djeluju na GLP-1 receptore na regulaciju apetita i metabolizma dobro poznati, njihovo djelovanje na psihičko zdravlje još se istražuje.

Posebno je malo podataka o tome što se događa nakon naglog prekida terapije.

"Iako se neuropsihijatrijski učinci liječenja agonistima GLP-1 sve više prepoznaju… psihijatrijske posljedice prekida uzimanja tih lijekova i dalje su slabo razjašnjene. Nagla pojava simptoma poremećaja raspoloženja ili psihoze nakon prekida uzimanja agonista receptora GLP-1 mogla bi predstavljati nedovoljno prepoznatu kliničku pojavu", ističu autori navedenog istraživanja.

Upravo je to pitanje koje znanstvenici žele dodatno istražiti: mogu li promjene povezane s prestankom djelovanja lijeka kod određenih pacijenata pridonijeti naglom pogoršanju psihičkog stanja?

Važno upozorenje za korisnike lijekova za mršavljenje

Opisani slučajevi ne znače da će osobe koje prestanu uzimati Mounjaro ili Zepbound razviti halucinacije, maniju ili druge ozbiljne psihičke poremećaje.

Riječ je o dva pojedinačna slučaja, a ne o velikom istraživanju koje bi moglo utvrditi učestalost takvih reakcija ili dokazati uzročno-posljedičnu vezu.

Lijekovi na bazi tirzepatida imaju dokazanu korist u liječenju određenih pacijenata s dijabetesom tipa 2 i pretilošću, no znanstvenici smatraju da je potrebno bolje razumjeti i moguće posljedice prestanka njihova uzimanja.

Osobama koje razmišljaju o prekidu terapije preporučuje se da se prethodno posavjetuju s liječnikom, osobito ako imaju povijest psihičkih poteškoća ili su tijekom liječenja razvile prehrambene nedostatke.