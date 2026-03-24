Prehrana može smanjiti rizik od demencije: Novo istraživanje otkriva važnu ulogu jedne namirnice

Novo istraživanje otkriva da ono što jedemo može imati puno veći utjecaj na zdravlje mozga nego što smo dosad možda mislili. Znanstvenici su otkrili da osobe s genetskom sklonošću demenciji mogu smanjiti rizik od razvoja bolesti određenim prehrambenim navikama. Nova studija pokazuje da prehrana može imati važnu ulogu, osobito kod nositelja takozvanog "gena za demenciju", prenosi Index.

Istraživanje je pokazalo da bi veći unos neprerađenog mesa mogao biti ključan. Osobe s genom APOE4 koje su konzumirale više neprerađenog mesa imale su sporiji kognitivni pad i do 45 posto manji rizik od razvoja demencije.

Neprerađeno meso povezano je sa zaštitnim učinkom

Otprilike jedna od četiri osobe nosi gen APOE4, koji se često naziva "genom za Alzheimerovu bolest" jer povećava vjerojatnost razvoja bolesti u starijoj dobi. Znanstvenici sa Sveučilišta u Stockholmu pratili su više od 2000 mentalno zdravih osoba starijih od 60 godina tijekom 15 godina. Sudionici su ispunjavali detaljne upitnike o prehrani, pri čemu je unos mesa bio ključan faktor.

Studija je također pokazala da nije svako meso korisno. Neprerađeno meso, uključujući piletinu i govedinu, povezano je sa zaštitnim učinkom, dok je prerađeno meso poput salama, slanine i šunke povezano s povećanim rizikom od demencije.

"Ovi nalazi ukazuju na dosljednu interakciju između gena i prehrane, što ima važne implikacije za javno zdravlje", rekao je autor studije dr. Jakob Norgren, dodajući: "Rezultati naglašavaju hitnu potrebu za ulaganjem u istraživanja o preciznoj prehrani s fokusom na gen APOE."