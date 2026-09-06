Prehlada, gripa, šarlah, RSV... Što sve djeca mogu pokupiti u vrtiću i kada treba liječniku?

S povratkom u vrtićke skupine te sa sve hladnijim danima koje mališani uglavnom provode u zatvorenom, povećava se rizik od širenja dječjih zaraznih bolesti.

Najčešće su to virusne infekcije, osobito infekcije dišnog sustava, koje se u pravilu liječe simptomatski. To znači da se liječe simptomi i tegobe koje bolest uzrokuje, kao što su bol i povišena temperatura, uz dovoljno odmora i tekućine.

Paracetamol ili ibuprofen mogu se primijeniti kada je dijete zbog temperature ili boli uznemireno i loše se osjeća, prema dobi, odnosno tjelesnoj masi djeteta i uputama liječnika ili ljekarnika. Sama povišena temperatura nije razlog za primjenu antibiotika jer ovi lijekovi djeluju na bakterije, a ne na viruse, piše Telegram.

No u djece vrtićke dobi javljaju se i bakterijske infekcije, poput streptokokne upale grla i šarlaha, kod kojih liječnik može propisati antibiotik.

Zarazne bolesti mogu se širiti izravnim ili neizravnim kontaktom te hranom, vodom i zrakom, a neke i preko vektora. Izravni kontakt podrazumijeva prijenos uzročnika preko kože i sluznica, poljupcem, rukama ili ugrizom. Neizravni kontakt moguć je preko kontaminiranih predmeta i površina, poput pribora za jelo i piće, posteljine i igračaka. Kod nekih bolesti važan je i prijenos kapljicama ili aerosolima koji nastaju kašljanjem, kihanjem i govorom.

Zarazne bolesti u vrtićkoj, odnosno predškolskoj dobi mogu se podijeliti u četiri skupine: bolesti dišnog sustava, dječje osipne bolesti, crijevne zarazne bolesti te zarazne bolesti uzrokovane parazitima.

1. Respiratorne infekcije i bolesti dišnog sustava

Infekcije dišnog sustava među najčešćim su bolestima u dječjoj dobi, pa su upravo one jedan od najčešćih razloga zbog kojih djeca izostaju iz vrtića.

Prehlada: Običnu prehladu uzrokuje velik broj različitih virusa, a kod djece se najčešće očituje curenjem ili začepljenošću nosa, kihanjem, grloboljom i kašljem. Dijete može imati i povišenu temperaturu, osobito u mlađoj dobi, no simptomi su najčešće blagi i postupno se povlače.

Liječenje je simptomatsko. Važno je djetetu omogućiti dovoljno tekućine i odmora, a kod povišene temperature, boli ili izražene nelagode može se primijeniti lijek za snižavanje temperature i ublažavanje boli, prema dobi i tjelesnoj masi djeteta. Antibiotik kod obične virusne prehlade ne pomaže.

Liječničku pomoć treba potražiti ako dijete teško diše, izrazito je klonulo ili pospano, teško ga je razbuditi, slabo uzima tekućinu, znatno manje mokri ili ima druge znakove dehidracije. Liječnika treba kontaktirati i ako se stanje pogoršava umjesto da se postupno poboljšava, piše Telegram.

Gripa: Za razliku od obične prehlade, simptomi gripe često se javljaju naglo. Dijete može dobiti visoku temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i izrazitu slabost, a mogu se pojaviti i kašalj, grlobolja i drugi respiratorni simptomi. Većina zdrave djece oporavi se uz mirovanje, dovoljan unos tekućine i simptomatsko liječenje. Antipiretici i lijekovi protiv bolova mogu pomoći kod temperature i tegoba. Antibiotici se ne koriste za liječenje same gripe jer je uzrokuje virus.

Liječničku pomoć treba potražiti ako dijete ima poteškoće s disanjem, izrazito je pospano ili se ne odaziva, ne može dovoljno piti, ima znakove dehidracije ili se nakon početnog poboljšanja ponovno počne pogoršavati.

Streptokokna angina: Streptokokna upala grla i krajnika bakterijska je infekcija koju najčešće uzrokuje beta-hemolitički streptokok grupe A, odnosno Streptococcus pyogenes. Može uzrokovati naglu i jaku grlobolju, bol pri gutanju, povišenu temperaturu i povećane limfne čvorove na vratu. Kašalj i curenje nosa češće upućuju na virusnu infekciju nego na streptokoknu upalu grla.

Važno je naglasiti da nije svaka upala grla streptokokna. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike i, kada je potrebno, mikrobiološkom potvrdom, primjerice brzim antigenskim testom ili brisom ždrijela. Potvrđena streptokokna infekcija liječi se antibioticima.

RSV ili respiratorni sincicijski virus: ovaj iznimno zarazan virus uzrokuje infekcije dišnog sustava u svim dobnim skupinama. Kod većine starije djece infekcija prolazi kao blaža respiratorna bolest, no kod dojenčadi i male djece može uzrokovati bronhiolitis, upalu najmanjih dišnih putova.

Simptomi mogu uključivati curenje nosa, kašalj, povišenu temperaturu i otežano disanje. Kod bronhiolitisa mogu se pojaviti ubrzano disanje, širenje nosnica, uvlačenje kože između rebara te teškoće s hranjenjem ili uzimanjem tekućine.

Liječenje je u najvećem broju slučajeva usmjereno na ublažavanje simptoma i održavanje dovoljnog unosa tekućine. Antibiotici ne djeluju na sam RSV.

Kod malog djeteta s otežanim ili ubrzanim disanjem, plavkastom bojom kože ili usana, izrazitom pospanošću ili teškoćama s uzimanjem tekućine potrebna je hitna liječnička procjena.

2. Dječje osipne bolesti

Osip kod djeteta može imati mnogo različitih uzroka. Među virusnim osipnim zaraznim bolestima koje se često povezuju s dječjom dobi nalaze se vodene kozice, bolest šaka, stopala i usta te peta bolest, dok je šarlah bakterijska infekcija.

Ospice i rubeola danas su mnogo rjeđe zahvaljujući cijepljenju, ali ih je važno prepoznati zbog mogućih komplikacija i velike zaraznosti, piše Telegram.

Vodene kozice: Ova iznimno zarazna virusna bolest obično počinje povišenom temperaturom, umorom i pojavom osipa. Crvene mrljice i kvržice postupno se pretvaraju u mjehuriće ispunjene bistrom tekućinom, koji se potom suše i stvaraju krastice. Osip obično jako svrbi i pojavljuje se u više navrata.

Liječenje vodenih kozica je uglavnom simptomatsko. Važno je da dijete dovoljno pije i da se spriječi češanje osipa jer ono povećava mogućnost nastanka ožiljaka i bakterijske infekcije kože. Odabir lijeka za bol i snižavanje temperature treba prepustiti nadležnom liječniku koji će pregledom procijeniti opće stanje djeteta pa tako i odrediti odgovarajući lijek.

Liječnika treba posjetiti ako se dijete osjeća izrazito loše, teško diše, ne može piti, pokazuje znakove dehidracije ili koža oko mjehurića postane izrazito crvena, bolna i otečena.

Šarlah: Riječ je o bakterijskoj bolesti uzrokovanoj streptokokom grupe A. Najčešće se javlja uz streptokoknu upalu grla, a karakteriziraju ga visoka temperatura, grlobolja i sitan, gust, crveni osip koji je na dodir hrapav, poput brusnog papira.

Ako dijete ima simptome šarlaha, treba se javiti pedijatru. Posebno je važno potražiti pomoć ako teško guta, odbija tekućinu ili ima izrazito loše opće stanje. Za razliku od većine bolesti u ovoj skupini, šarlah se liječi antibioticima. Potvrđena streptokokna infekcija treba se liječiti prema uputi liječnika, a odgovarajuća antibiotska terapija smanjuje i trajanje zaraznosti.

Bolest šaka, stopala i usta: Virusna je infekcija, najčešće uzrokovana enterovirusima. Može početi grloboljom, temperaturom i slabijim apetitom, nakon čega se pojavljuju bolne ranice ili mjehurići u ustima te osip ili mjehurići na šakama i stopalima. Promjene se mogu pojaviti i na drugim dijelovima tijela.

Bolest se u pravilu povlači sama od sebe unutar nekoliko dana. Antibiotici ne pomažu jer je riječ o virusnoj infekciji. Važno je da dijete dovoljno pije, osobito ako ga zbog bolnih promjena u ustima boli jesti i piti. Paracetamol ili ibuprofen mogu se koristiti za ublažavanje boli i temperature, prema dobi i tjelesnoj masi djeteta.

Liječniku se treba javiti ako dijete slabo mokri, odbija tekućinu ili pokazuje druge znakove dehidracije, kao i ako ima izrazito visoku temperaturu ili se opće stanje pogoršava.

Peta bolest ili infektivni eritem: Ovu virusnu infekciju uzrokuje parvovirus B19. Peta bolest često počinje blagim simptomima sličnima prehladi, nakon čega se na obrazima može pojaviti karakteristično jako crvenilo.

Kasnije se može razviti mrežast osip na trupu i udovima. Liječenje je simptomatsko jer antibiotici ne djeluju na virus.

3. Crijevne zarazne bolesti

U dječjim kolektivima lako se šire i infekcije koje zahvaćaju probavni sustav. Najčešći simptomi su povraćanje i proljev, a može se pojaviti i povišena temperatura.

Rotavirus i norovirus: mogu izazvati naglo povraćanje i učestale vodenaste proljeve, uz bolove u trbuhu i povišenu temperaturu. Kod male djece najveći problem nije sam proljev, nego gubitak tekućine i elektrolita koji može dovesti do dehidracije, piše Telegram.

Najvažnije je zato nadoknaditi izgubljenu tekućinu i elektrolite, najbolje oralnom rehidracijskom otopinom. Djetetu treba nuditi manje količine tekućine češće, osobito ako povraća. Antibiotici se ne koriste za liječenje virusnog gastroenteritisa.

Roditelji trebaju obratiti pozornost na količinu mokrenja, suha usta, izrazitu žeđ, upale oči, bezvoljnost i neuobičajenu pospanost. Ako dijete ne može zadržati tekućinu zbog učestalog povraćanja, vrlo malo mokri ili je izrazito klonulo, potrebno je što prije potražiti liječničku pomoć.

Kod proljeva ili povraćanja dijete treba ostati kod kuće. O povratku u kolektiv treba se posavjetovati s nadležnim pedijatrom.

4. Zarazne bolesti uzrokovane parazitima

Enterobijaza, odnosno infekcija malom dječjom glistom (Enterobius vermicularis), česta je među djecom. Najtipičniji simptom je intenzivan svrbež oko analnog otvora, osobito tijekom noći, kada ženke gliste polažu jajašca oko anusa.

Infekcija se širi kada dijete češanjem prenese jajašca na prste i ispod noktiju, a zatim ih nesvjesno unese u usta ili ih prenese na predmete i razne površine. Zato su pranje ruku, kratki i čisti nokti te pranje posteljine i odjeće važni za sprečavanje ponovne infekcije.

Liječenje se provodi lijekovima protiv parazita prema preporuci liječnika ili ljekarnika, a često je potrebno istodobno provesti higijenske mjere kako bi se spriječilo ponovna zaraza.

Kada dijete zbog zarazne bolesti treba liječniku?

Kod većine dječjih infekcija roditelji mogu pratiti dijete kod kuće, osigurati mu dovoljno tekućine, odmor i simptomatsko liječenje prema potrebi. Međutim, određeni simptomi zahtijevaju liječničku procjenu.

Posebno treba reagirati ako dijete:

-teško ili ubrzano diše

-izrazito je pospano, klonulo ili ga je teško razbuditi

-odbija tekućinu ili je ne može zadržati zbog povraćanja

-mokri znatno manje nego inače ili pokazuje druge znakove dehidracije

-ima izrazito loše opće stanje

-ima jaku ili neuobičajenu bol

-nakon početnog poboljšanja ponovno naglo pogorša stanje

-ima osip uz izrazito loše opće stanje ili druge zabrinjavajuće simptome.

Kod djeteta, a posebice kod beba i vrlo male djece, nije važan samo broj na toplomjeru, nego kako dijete izgleda, ponaša se, diše, pije i mokri.