Predstavništvo HTZ-a u Bruxellesu obilježilo 25. obljetnicu djelovanja

Hrvatska turistička zajednica, u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije, obilježila je 25 godina djelovanja svog Predstavništva u Belgiji posebnim događanjem u Gradskoj vijećnici u Bruxellesu, okupivši pritom brojne uzvanike iz redova turističkih partnera, turoperatora, agencija, institucija i medija.

„Ovih 25 godina djelovanja Predstavništva HTZ-a u Belgiji potvrđuje važnost kontinuirane prisutnosti na tržištu Beneluxa i dugoročnog razvoja suradnje s turističkim partnerima u promociji Hrvatske. Belgija je važno tržište za hrvatski turizam, osobito u segmentima kampiranja, aktivnog odmora, eno-gastronomije i autentičnih doživljaja, a približno petina belgijskih noćenja u Hrvatskoj ostvaruje se u kampovima. Hrvatska je s Belgijom povezana zračnim linijama iz Bruxellesa i Charleroija prema Zagrebu, Splitu, Zadru, Puli, Rijeci i Dubrovniku, dok iz Luksemburga postoje veze prema Zadru, Dubrovniku i Braču. Ova povezanost omogućuje dolaske i izvan glavne ljetne sezone te podupire razvoj cjelogodišnjeg turizma. Bruxelles je ujedno važno europsko središte institucija, poslovnih organizacija i međunarodnih kompanija, s potencijalom za razvoj poslovnih putovanja i MICE turizma. To nastojimo iskoristiti za dodatno pozicioniranje Hrvatske kao destinacije koja razvija cjelogodišnji i održivi turizam, privlači poslovna događanja te sudjeluje u oblikovanju europskih turističkih politika“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, zahvalivši se belgijskim partnerima, medijima i dionicima turističkog sektora na dugogodišnjoj suradnji i podršci tijekom proteklih 25 godina.

Osvrnuvši se na obljetnicu djelovanja Predstavništva HTZ-a u Belgiji, Ivan Novak, direktor Predstavništva HTZ-a za zemlje Beneluxa, govorio je o razvoju odnosa s belgijskim turističkim sektorom. „Belgijski turistički sektor od samih je početaka naš važan partner. Zajedno smo gradili prepoznatljivost Hrvatske, razvijali turističku ponudu i stvarali čvrste temelje suradnje koja se nastavlja i danas. Posebno smo zahvalni svim organizatorima putovanja, zračnim prijevoznicima, turističkim agencijama, predstavnicima medija i turističkim profesionalcima koji su prepoznali vrijednost naše zemlje. Belgija je za hrvatski turizam bitno i tradicionalno emitivno tržište, s gostima koji prepoznaju i cijene vrijednost hrvatske obale, prirodnih ljepota, kulturne baštine, autentičnih doživljaja, kao i visoku kvalitetu hrvatske turističke ponude, te joj se rado vraćaju. Zahvaljujući izrazito dobroj prometnoj povezanosti, razvijenoj kulturi putovanja i interesu belgijskih gostiju za raznolike turističke proizvode, ovo tržište pruža nam značajne mogućnosti za daljnji razvoj cjelogodišnjeg turizma. Riječ je o obljetnici koja nije samo prilika da se s ponosom osvrnemo na postignuto, već i da otvorimo nova poglavlja zajedničke suradnje“, rekao je Novak.

U sklopu programa prikazan je kratki film posvećen 25-godišnjem djelovanju Predstavništva HTZ-a u Belgiji. Uz direktora Staničića, Ivana Novaka i Vanju Čvrljka, direktora Turističke zajednice Zadarske županije, događanju su nazočili i Nj. E. Josip Paro, veleposlanik Republike Hrvatske u Belgiji, Irena Andrassy, veleposlanica Stalnog predstavništva RH pri EU u Bruxellesu, Dubravka Plejić Marković, veleposlanica RH u Kraljevini Nizozemskoj, te Ivica Sršen, prvi direktor Predstavništva HTZ-a u Belgiji.

„Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo kao partner imali priliku sudjelovati u proslavi 25. obljetnice Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Belgiji. Belgijski gosti već dobro poznaju i cijene Zadarsku županiju, a zahvaljujući izravnim zračnim linijama i našoj bogatoj ponudi tijekom cijele godine, želimo da nam se vraćaju u svim godišnjim dobima. Ovu smo svečanu prigodu iskoristili kako bismo sudionicima dodatno predstavili Zadarsku županiju kao jednu od najekološkijih regija Hrvatske, punu tradicionalnih okusa i mirisa. Uzvanici su tako imali priliku kušati vina, maslinova ulja, pršut, sir i likere među kojima i naš poznati Maraschino, proizvode koji najbolje predstavljaju našu regiju i vrijedne ljude koji ih s ponosom izrađuju”, kazao je Vanja Čvrljak, direktor TZ Zadarske županije.