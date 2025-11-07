Predstavljeni finalisti prve Nagrade za održivi turizam

Cilj ove nagrade je prepoznavanje destinacija i poslovnih subjekata koji predvode održivu transformaciju hrvatskog turizma te ostvaruju najveće iskorake u ekološkoj, društvenoj i ekonomskoj održivosti.

Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije - najbolja destinacija održivog turizma u kontinentalnoj Hrvatskoj, najbolja destinacija održivog turizma na otoku ili obalnom području te najbolji poslovni subjekt u održivom turizmu, a prijave su bile otvorene od 19. rujna do 14. listopada 2025. godine. Između 60 prijavitelja odabrano je po tri finalista u svakoj kategoriji i to su Turistička zajednica Međimurske županije, Osječko-baranjska županija i Lika - Destinacija autentičnog doživljaja u kategoriji najboljih na kontinentu, zatim Grad Dubrovnik, Destinacija Grad Nin i Turistička zajednica otoka Krka u kategoriji najboljih na otoku/obali te Valamar Riviera d.d., Žito d.d. – Hotel Mattera te Maslina Resort iz Starog Grada u kategoriji najboljih poslovnih subjekata. Prijavitelji su bili ocjenjivani na temelju mjerljivog doprinosa zaštiti okoliša, dobrobiti zajednice, očuvanju kulturne baštine, inovacijama i usklađenosti s dugoročnom turističkom strategijom Hrvatske.

„Nagrada za održivi turizam ogledni je primjer kako se hrvatske prakse održivosti doista provode u stvarnosti. Ona pokazuje da naš turizam raste, ali ne na račun prostora i zajednice, nego zajedno s njima. To je potvrda da održivost nije prepreka razvoju, već njegova najveća prednost - da rast može biti uravnotežen, a turizam istodobno kvalitetan, odgovoran i inovativan. Finalisti koje smo danas vidjeli dokaz su da Hrvatska ima znanje, sposobnost i viziju te je s razlogom predvodnica održivog turizma na svjetskoj razini,“ izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Dodao je kako je Nagrada za održivi turizam dio šireg reformskog procesa kojim Hrvatska razvija turizam u skladu s načelima održivosti.

„Uz ovu nagradu, također u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom, uspostavljen je i Centar za istraživanje i razvoj održivog turizma pri Sveučilištu u Zagrebu, koji će djelovati kao znanstvena platforma i motor inovacija za daljnji razvoj održivog turizma u Hrvatskoj, ali i u drugim državama članicama ove organizacije,“ naglasio je ministar Glavina.

"Centar za održivi turizam, koji se na inicijativu Ministarstva turizma i sporta, te u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom, osniva na Sveučilištu u Zagrebu ima važnu ulogu u jačanju povezivanja akademske zajednice i turističkoga sektora. Uvjeren sam da će znanja koje naši istraživači imaju pridonijeti razvoju prepoznatljivosti Hrvatske u održivom turizmu, kao i osnažiti globalnu suradnju u područjima koja utječu na razvoj turizma. Stoga mi je izuzetno drago što se predstavljanje finalista nagrade za održivi turizam održava upravo na Sveučilištu u Zagrebu, čime se potvrđuje naša međusobna uspješna suradnja.”, poručio je rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić.

Dobitnici nagrade bit će svečano proglašeni na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma, 20. i 21. studenoga u Dubrovniku.