U Trogiru je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljeno ovogodišnje izdanje Zimske Adventure, koje će biti najbogatije dosad! Program su predstavili direktor Turističke zajednice grada Trogira Marin Piveta i dogradonačelnik grada Trogira Viktor Novak, najavivši više od 60 događanja na čak devet lokacija, uz sadržaje koji će tijekom blagdanskog razdoblja obuhvatiti sve generacije – od najmlađih do ljubitelja glazbe, sporta, gastronomije i adventske tradicije.

Ovogodišnja Zimska Adventura održava se od 4. prosinca 2026. do 3. siječnja 2027., a donosi impresivan program s 14 koncerata, više od 23 dječja događanja, sportskim sadržajima, stand-up nastupima, pub kvizovima, stand up programom, gastronomskim događanjima te bogatim adventskim i sakralnim programom. Manifestacija se ove godine prostire na devet lokacija, povezujući povijesnu gradsku jezgru s drugim dijelovima Trogira i okolice.

Svi koncerti i glazbeni programi u sklopu Zimske Adventure 2026. besplatni su i otvoreni za sve posjetitelje, što Trogir čini dostupnim i privlačnim blagdanskim odredištem za sve generacije.

Posjetiteljima će tijekom trajanja Zimske Adventure biti osiguran i besplatan parking, čime se dodatno olakšava dolazak u Trogir i uživanje u bogatom blagdanskom programu.

Više od 60 događanja na devet lokacija – Trogir postaje velika adventska pozornica

Zimska Adventura 2026. donosi sadržaje na čak devet lokacija: Trgu Ivana Pavla II., Rivi - platou ispred kule Kamerlengo gdje će biti smještena Ledena oaza, parku Garagnin-Fanfogna, Gradskoj ulici, Muzeju grada Trogira, franjevačkom samostanu sv. Ante na Dridu, u Planom, Žednom te katedrali sv. Lovre.

Središte koncertnog i zabavnog programa ponovno je Trg Ivana Pavla II., dok će Riva postati omiljeno mjesto zimskih radosti zahvaljujući prvom trogirskom klizalištu. Park Garagnin-Fanfogna pretvorit će se u čarobnu, blagdanski dekoriranu lounge zonu u zelenom okruženju, a Gradska ulica ponudit će raznovrsne gastronomske užitke i blagdansku ponudu. U Muzeju grada Trogira održavat će se kreativne božićne radionice, dok je adventski sadržaj također proširen i na samostan sv. Ante Drid, Plano i Žedno.

14 koncerata i brojna glazbena imena – uz poseban naglasak na domaće izvođače

Glazbeni program jedan je od glavnih aduta ovogodišnje Adventure. Na pozornicu Trga Ivana Pavla II. stižu poznata imena hrvatske glazbene scene, a posjetitelje očekuju različiti glazbeni žanrovi – od popa i rocka do dalmatinske pjesme i zabavne glazbe.

Program otvara Tony Cetinski velikim koncertom 4. prosinca, dok će već sljedeće večeri, 5. prosinca, nastupiti Neki to vole vruće. U nastavku prosinca slijede koncerti Borisa Novkovića (11. prosinca), Mladena Grdovića (12. prosinca), Rišpeta (18. prosinca), Vanne (19. prosinca), Danijele Martinović (23. prosinca), Vigora (26. prosinca) i Zlatka Pejakovića (29. prosinca). U novu godinu ući će se uz jutarnji program Marka Pecotića & Silvia Dvornika, a navečer će nastupiti Taxi Bend. Na Novu godinu će nastupiti Jurica Pađena i Aerodrom, koji nastupaju 1. siječnja 2027.

Posebno mjesto u programu zauzimaju i trogirski glazbenici, kulturna društva i izvođači koji čuvaju lokalnu tradiciju. Tako će nastupiti Trogirski kanti, Klapa Trogir, Narodna glazba Trogir i Trogirska Kvadrilja, čime Adventura još jednom potvrđuje važnost podrške lokalnoj kulturnoj i glazbenoj sceni.

Večernju atmosferu dodatno će obogatiti DJ programi različitih glazbenih stilova – od domaće zabavne glazbe i rocka do latino ritmova, housea, R'n'B-ja i hip-hopa.

Ledena oaza – prvo trogirsko klizalište otvara se uz Trogirsku kvadrilju na ledu!

Jedna od najvećih novosti i atrakcija ovogodišnje Adventure svakako je Ledena oaza – prvo trogirsko klizalište na platou ispred kule Kamerlengo.

Svečano otvorenje klizališta održat će se 4. prosinca, istoga dana kada će koncertom Tonyja Cetinskog započeti i glavni koncertni program. Otvorenje će obilježiti poseban nastup Trogirske kvadrilje na ledu, koji će na jedinstven način spojiti trogirsku tradiciju i zimski blagdanski ugođaj.

Tijekom trajanja Adventure posjetitelje očekuju termini za klizanje, DJ program na ledu, druženja s Djedom Božićnjakom, fotografiranje, natjecanja u brzom klizanju za djecu, besplatno klizanje za sve posjetitelje u dresovima i majicama Hajduka (17.12.) i brojna druga iznenađenja.

Na klizalištu će biti osigurani besplatni termini klizanja za svu djecu polaznike dječjih vrtića i učenike osnovnih škola s područja Grada Trogira, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka), u vremenu od 9 do 13 sati. Organizirani dolazak potrebno je prethodno najaviti Turističkoj zajednici grada Trogira, putem voditelja grupe djece koja dolazi na klizalište.

Više od 23 dječja događanja na tri lokacije

Najmlađi će i ove godine imati posebno mjesto u programu. Više od 23 dječja događanja održavat će se na četriri lokacije – Trgu Ivana Pavla II., Muzej grada Trogira, klizalištu na Rivi i u Planom.

Program donosi dječje predstave, glazbeno-scenske nastupe, kreativne radionice, susrete s Djedom Božićnjakom, animatore, darivanja, božićne priče i brojne druge sadržaje.

U Muzeju grada Trogira organiziraju se božićne radionice u edukativnoj zoni, dok će se na Trgu i Rivi izmjenjivati predstave, zabavni programi i posebna blagdanska iznenađenja. Posebno veselje donosi i dječji doček Nove godine uz čarobne animatore, glazbu i disco na ledu.

Advent na Dridu i sakralni program u katedrali sv. Lovre

Uz bogat zabavni program, Zimska Adventura njeguje i duhovnu dimenziju Božića te trogirsku adventsku tradiciju.

Franjevački samostan sv. Ante na Dridu ponovno će biti jedno od važnih mjesta adventskog okupljanja. Program uključuje tradicionalna paljenja adventskih svijeća, blagoslov adventskog vijenca i adventske koncerte, stvarajući poseban ambijent u kojem se blagdanska atmosfera isprepliće s duhovnošću i tradicijom.

Sakralni glazbeni program održat će se i u katedrali sv. Lovre, gdje je 20. prosinca najavljen poseban koncert Urse Ljuban uz orgulje i Mateja Vukića na trubi.

Stand-up, pub kvizovi, sport i gastronomski doživljaji

Ovogodišnja Adventura donosi i niz dodatnih sadržaja. Ljubitelje humora očekuje stand-up nastup Josipa Gotovca s predstavom „The Best Of“, a za večeri ispunjene znanjem, smijehom i druženjem pobrinut će se popularni pub kvizovi by Showtime.

Sportski dio programa obilježit će Adventura Trail 2026., tradicionalna sportska utrka koja iz godine u godinu okuplja ljubitelje rekreacije, trčanja i boravka u prirodi te dodatno obogaćuje adventsku ponudu grada.

Gastronomski dio upotpunit će blagdanska ponuda Gradske ulice, kao i tradicionalna događanja poput gastro prezentacije i podjele bakalara na Badnjak.

Doček Nove godine uz glazbu i dobro raspoloženje

Vrhunac prosinačkog programa donosi doček Nove godine na Trgu Ivana Pavla II.. Slavlje započinje već u jutarnjim satima uz Marka Pecotića i Silviju Dvornik, dok će se večernji program nastaviti uz DJ Black Sharka i nastup Taxi Banda, koji će Trogirane i njihove goste uvesti u 2027. godinu.

Glazbeni program nastavlja se i u prvim danima siječnja, uz koncert Jurice Pađena i Aerodroma 1. siječnja.

Zimska Adventura – više od manifestacije, blagdanska priča cijeloga grada

Od povijesne jezgre i njezinih prepoznatljivih trgova do zelenih gradskih oaza, samostana, katedrale i okolnih naselja, ovogodišnja Zimska Adventura donosi program koji povezuje glazbu, zabavu, kulturu, tradiciju, sport i gastronomiju.

Više od 60 događanja na devet lokacija, 14 koncerata i više od 23 dječja programa potvrđuju ambiciju da ovogodišnja Adventura bude najbogatija do sada, ali i da blagdansko vrijeme u Trogiru bude ispunjeno sadržajima za baš svakoga.

Od 4. prosinca 2026. do 3. siječnja 2027. Trogir poziva svoje građane, posjetitelje i goste da budu dio velike blagdanske priče – uz glazbu, druženje, ledene radosti i čaroliju adventa.

Zimska Adventura 2026. – još više događanja, još više lokacija i još više razloga za dolazak u Trogir!

Vidimo se u Trogiru!