Predstavljena knjiga o najboljim mladim Dalmatincima: "Iza uspjeha stoje godine rada i odricanja". Žaklina Jurić: "Oni su najveća vrijednost Hrvatske"

U četvrtak navečer, 22. listopada, Sveučilišna knjižnica u Splitu bila je mjesto susreta mladosti, znanja, izvrsnosti i emocija. Predstavljena je knjiga „Najbolje iz Dalmacije”, autorice i novinarke Žakline Jurić, nastala iz životnih priča i razgovora s ponajboljim studentima Sveučilišta u Splitu. Knjiga je svojevrsna trajna uspomena na dvije generacije iznimnih mladih ljudi, njihove uspjehe, odricanja, životne putove i ambicije, ali i podsjetnik na ono što Hrvatska ima i što bi morala znati sačuvati.

Na predstavljanju su, uz brojne studente i njihove obitelji, sudjelovali splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, prorektor Sveučilišta u Splitu Vladimir Pleština, nagrađivani studenti Vita Vrekalo i Luka Kirac, vlasnik i urednik portala Dalmacija Danas Rade Popadić te autorica knjige. Program je izvrsno vodila Mariola Milardović Perić, a poseban glazbeni ugođaj večeri svojim je nastupima stvorila Klapa sv. Florijan iz Žrnovnice. Otpjevali su pjesme "Kaleta" i Omiška stina.

Iako je riječ bila o promociji knjige, susret se pretvorio u mnogo više od uobičajenog predstavljanja novog izdanja. Govorilo se o vrijednosti obrazovanja, obiteljima koje stoje iza uspješnih mladih ljudi, odnosu društva prema izvrsnosti, ali i o odlasku mladih u inozemstvo te mogućnostima njihova povratka.

Župan Boban: „Ova je knjiga pisana empatijom, dušom i srcem”

Župan Blaženko Boban u svojem je obraćanju istaknuo kako u medijskom prostoru prečesto prevladavaju negativne vijesti, dok priče o ljudima koji svojim radom i znanjem doprinose zajednici ne dobivaju pozornost kakvu zaslužuju.

Posebno se osvrnuo na način na koji je knjiga nastala, povukavši zanimljivu usporedbu sa sve prisutnijom umjetnom inteligencijom. Prema njegovim riječima, ono što ovu knjigu čini vrijednom nije samo sadržaj, nego i ljudski pristup kojim su ispričane priče studenata.

„Ovdje je pisano tim novim alatom – empatijom, dušom, ljubavlju i srcem – prema ovim ljudima koji to uistinu zaslužuju”, poručio je Boban, zahvalivši autorici što je pozornost usmjerila na mlade ljude čiji uspjesi često ostaju izvan središta javnog interesa.

Istaknuo je kako u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji postoji mnogo više izvrsnih ljudi nego što bi se moglo zaključiti iz svakodnevnog praćenja vijesti. Upravo zato, smatra, ovakve priče zaslužuju biti ispričane i trajno sačuvane.

Prorektor Pleština: „Za deset ili petnaest godina otvorit ćete ovu knjigu i biti ponosni”

Prorektor Vladimir Pleština naglasio je simboliku činjenice da se knjiga predstavlja upravo u Sveučilišnoj knjižnici, prostoru u kojem studenti svakodnevno uče, pripremaju ispite i grade temelje svoje buduće karijere.

Govoreći o uspjesima studenata, istaknuo je kako Sveučilište ne može biti ponosno samo na njihove akademske rezultate, nego i na društveni angažman, rad u lokalnoj zajednici, pomaganje drugima te sportska i druga postignuća.

Posebno je naglasio trajnu vrijednost tiskane knjige u vremenu u kojem se vijesti i informacije izmjenjuju gotovo svakog trenutka.

„Taj papir ostaje”, istaknuo je Pleština, dodavši kako će studenti za deset ili petnaest godina moći uzeti knjigu s police, prisjetiti se svojih početaka i s ponosom pogledati postignuća koja su ostvarili.

Izrazio je zahvalnost autorici i nadu u nastavak sličnih projekata koji promoviraju izvrsnost splitskih studenata.

Vita Vrekalo i Luka Kirac: Iza uspjeha stoje godine rada i odricanja

Posebno zanimljiv dio večeri bila su obraćanja dvoje mladih ljudi čije se životne priče nalaze u knjizi.

Vita Vrekalo, studentica pete godine glazbene teorije na Umjetničkoj akademiji, govorila je o tome što joj je značilo osvajanje Rektorove nagrade. Priznanje koje je dobila za uspjeh na početku studija bilo joj je, kako je kazala, veliki poticaj, ali i dodatna odgovornost.

„Dobiti Rektorovu nagradu bio je golemi vjetar u leđa, ali i jedan pozitivan teret koji moram dalje nositi. Inspiriralo me i pokazalo da sam na pravom putu”, kazala je Vita, naglasivši da iza rezultata, uz red, rad i disciplinu, stoje i velika ljubav prema onome čime se bavi te brojna odricanja.

Na pitanje vidi li svoju budućnost u Hrvatskoj, odgovorila je kako je Split njezin dom. Ne isključuje mogućnost odlaska u inozemstvo radi dodatnog usavršavanja, ali ističe da bi se voljela vratiti u svoj grad.

Svoje iskustvo s okupljenima je podijelio i Luka Kirac, nekadašnji student, danas poručnik korvete. Govoreći o specifičnostima vojnog obrazovanja, naglasio je koliko su za uspjeh važni radne navike, disciplina i upornost.

„To je bila potvrda da su neprospavane noći zbog učenja i discipline urodile plodom i da je to pravi put kojim treba ići”, kazao je Kirac, dodavši kako, kada bi ponovno birao, ne bi mijenjao svoj obrazovni put.

Tijekom predstavljanja pročitani su i ulomci iz razgovora sa studentima. Posebno je odjeknula poruka Katarine Šimunović o mladima koji žele ostati u Hrvatskoj, ali im za samostalan život nedostaje sigurnosti, osobito pri zapošljavanju i rješavanju stambenog pitanja. Spomenuta je i priča Jere Mandušića, kojemu su, uz brojna akademska priznanja, posebno dragocjeni trenuci u kojima može pomoći djeci iz Dječjeg doma Maestral ili kolegama pri polaganju ispita.

Popadić: „Ne pristajem živjeti u društvu u kojem se mora moliti da se najbolji zaposle”

Jedna od središnjih tema večeri bilo je pitanje ostanka najuspješnijih mladih ljudi u Hrvatskoj. O tome je vrlo izravno govorio Rade Popadić, vlasnik i urednik Dalmacije Danas, portala na kojem su objavljivane priče o studentima.

„Ja osobno ne pristajem živjeti u društvu u kojem se mora moliti da se najbolji od najboljih zaposle. Ne pristajem! Vi ste svojim radom i svojim postignućima dokazali da znate i da možete. Sve što tražite od ovog društva jesu isti uvjeti za sve”, poručio je studentima.

Popadić je potom podijelio i dio vlastitog životnog puta kako bi mladima pokazao da profesionalni neuspjesi, prepreke i nepravde ne moraju značiti kraj nečijih ambicija. Zahvalio je svojim suradnicima i naglasio da se i u Hrvatskoj može uspjeti vlastitim radom i zalaganjem.

Njegova poruka mladima bila je jednostavna: ne odustajati od svojih ciljeva i ne prihvaćati da je uspjeh u Hrvatskoj nemoguć.

Više od trećine mladih odlučilo otići u inozemstvo

Autorica Žaklina Jurić istaknula je da je knjiga nastala prije svega iz želje da se postignuća izvrsnih studenata ne zaborave te da njihove priče budu poticaj generacijama koje tek dolaze.

„Knjiga je napravljena kao trajna uspomena na dvije odlične generacije top studenata splitskog sveučilišta i njihove uspjehe te kao motivacija budućim studentima da se trud, marljivost i upornost isplate. Ti studenti najveća su vrijednost Hrvatske i za njih treba napraviti sve da ovdje i ostanu”, poručila je autorica.

Posebno je zahvalila Radi Popadiću i portalu Dalmacija Danas što su prepoznali vrijednost mladih ljudi i omogućili da njihove priče dođu do javnosti, a sada i ostanu trajno zabilježene u knjizi.

Ipak, iza priča o izvrsnosti krije se i ozbiljno pitanje budućnosti tih mladih ljudi. Jurić je istaknula kako je više od trećine studenata odlučilo nakon završetka studija otići u inozemstvo, izrazivši nadu da će se jednog dana vratiti u Hrvatsku.

Na tu se temu nadovezao župan Boban, koji je poručio kako sam odlazak mladih u inozemstvo ne smatra nužno problemom.

„Problem je kada se nakon određenog vremena nemaju potrebu vratiti ovdje, osnovati obitelj i prenijeti stečeno znanje”, istaknuo je Boban.

Naglasio je kako je odgovornost na institucijama da mladim, obrazovanim ljudima ponude mogućnosti za povratak i profesionalni razvoj. Pritom je izrazio spremnost da s autoricom detaljnije razgovara o ovoj temi, istaknuvši da se u stvaranje takvih uvjeta moraju uključiti Županija, Sveučilište, znanstvene ustanove i drugi dionici.

Knjiga koja će ostati i budućim generacijama

U završnom dijelu večeri autorica nije skrivala koliko joj znači što je imala priliku upoznati mlade ljude o kojima je pisala.

„Naravno da sam bogata, i više nego bogata”, odgovorila je na pitanje voditeljice koliko ju je ovaj projekt osobno obogatio.

Posebnu zahvalnost uputila je roditeljima studenata, naglasivši da iza njihovih uspjeha stoje i godine roditeljske podrške, odricanja i brige. Izrazila je uvjerenje kako će upravo ti mladi ljudi biti važan pokretač budućeg razvoja Hrvatske.

U jednom od emotivnijih trenutaka župan Boban zahvalio je autorici i u ime buduće djece danas nagrađenih studenata, koja će za deset ili dvadeset godina moći otvoriti knjigu i čitati o uspjesima svojih roditelja.

Predstavljanje je završilo uz pjesmu Klape sv. Florijan, druženje studenata, njihovih obitelji i uzvanika te razgovore koji su se nastavili i nakon službenog dijela programa.

„Najbolje iz Dalmacije” tako je postala mnogo više od zbirke uspješnih studentskih priča. Ona je svjedočanstvo o jednoj generaciji mladih ljudi koja je pokazala koliko se može postići znanjem, marljivošću i upornošću, ali i poziv društvu da prepozna njihovu vrijednost.

Jer najveći uspjeh neće biti samo to što su njihove priče sačuvane među koricama knjige, nego i ako im Hrvatska pruži priliku da svoja sljedeća velika poglavlja napišu upravo ovdje.