Predstavljena fotomonografija „Srce puno Zadra“ – priča o košarkaškoj pobjedi koja traje 40 godina

Četrdeset godina nakon povijesne košarkaške pobjede Zadra nad Cibonom u Zagrebu 111:110 i osvajanja naslova prvaka Jugoslavije, emocije nisu izblijedjele. Naprotiv, 26. travnja 1986. godine i danas živi u sjećanju brojnih Zadrana kao dan kada je cijeli grad disao kao jedno.

Upravo toj pobjedi i vremenu u kojem je nastala posvećena je fotomonografija „Srce puno Zadra“, autora Mikija Savića, predstavljena 11. rujna 2026. godine u organizaciji Udruge osoba oštećena sluha Zadar i Sportskog saveza gluhih Zadarske županije, povodom Međunarodnog dana gluhih.

Na 170 stranica i kroz čak 205 fotografija, fotomonografija vraća čitatelja u 1986. godinu i treću finalnu utakmicu prvenstva između Cibone i Zadra. Fotografije i novinski članci zajedno donose atmosferu jednog vremena, grada i sportske pobjede koja je odavno prerasla okvire košarkaškog terena.

Na izradi i prikupljanju materijala radilo se gotovo godinu dana, a fotografije potpisuju Zvonko Kucelin, Renato Branđolica, Robert Valaji, Feđa Klarić, Željko Pajvot i Radiša Mladenović.

Posebna je simbolika u tome što se upravo 26. travnja 1986. godine, na dan kada je Zadar slavio veliku košarkašku pobjedu, dogodila i nuklearna katastrofa u Černobilu. Dok je svijet pratila tragedija nesagledivih razmjera, Zadrani su živjeli svoju sportsku dramu i slavili pobjedu koja će ostati trajno zapisana u kolektivnom sjećanju grada.

Fotomonografija je nastala s dva važna cilja. Prvi je podizanje svijesti o pravima, kulturi i potrebama gluhih osoba te povećanje njihove vidljivosti u društvu, dok je drugi obilježavanje događaja od iznimnog značaja za sportsku povijest grada Zadra i za sjećanja njegovih građana.

Promotori fotomonografije u Providurovoj palači bili su prof. Marko Vučetić i igrač Darko Pahlić, a među uzvanicima su bili i članovi slavne zadarske košarkaške generacije Ante Matulović, Petar Popović, Veljko Petranović, Boris Hrabrov i Draženko Blažević, liječnik ekipe Zadra dr. Mladen Srzentić, fizioterapeut Mladen Babić te košarkaš starije generacije Zdravko Jerak.

Njihov dolazak dao je promociji posebnu emocionalnu dimenziju. Nakon četiri desetljeća ponovno su se okupili ljudi koji su bili dio vremena u kojem je zadarska košarka stvarala povijest, prisjetivši se utakmica, suigrača, atmosfere i osjećaja koji se, unatoč protoku vremena, nisu izgubili.

Autor Miki Savić istaknuo je da je objavljivanje fotomonografije puno više od obilježavanja jedne velike sportske pobjede:

„Izdavanje fotomonografije Srce puno Zadra osim obilježavanja jedne majstorske utakmice i pobjede Zadrana nad tadašnjim prvakom Europe, a u svrhu doprinosa Udruge osoba oštećena sluha Zadar četrdesetoj obljetnici toga događaja, ima za cilj promociju same Udruge u smislu povećanja vidljivosti gluhih osoba u društvu, te ostvarivanja njihovih prava, a u sklopu rušenja komunikacijskih barijera. Udruga osoba oštećena sluha Zadar postoji od 1955. godine, te od tada pa do danas skrbi o svojim članovima u svim segmentima njihova života.“

Upravo kroz ovakve projekte Udruga nastoji povezivati svoju društvenu misiju s kulturnim, sportskim i povijesnim nasljeđem Zadra. „Srce puno Zadra“ je priča o gradu i njegovoj ljubavi prema košarci, ali i priča o potrebi da gluhe osobe budu vidljiv i ravnopravan dio društva.