Predstavljanjem prijevoda Jeronimovih „Slavnih muževa“ započelo obilježavanje Dana Splitsko-dalmatinske županije

Predstavljanjem hrvatskog prijevoda djela svetog Jeronima „Slavni muževi“ u utorak je započeo Tjedan obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije i blagdana njezina zaštitnika svetog Jeronima. Riječ je o prvom prijevodu ovoga Jeronimova djela na hrvatski jezik, a potpisuje ga mladi znanstvenik Bernard Dukić.

Na predstavljanju u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije sudjelovali su župan Blaženko Boban, pročelnik Kabineta župana Davor Pavić, dr. sc. Joško Belamarić, prevoditelj Bernard Dukić te glavni urednik izv. prof. dr. sc. Josip Dukić.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o vrijednom znanstvenom djelu kojim Županija započinje obilježavanje svoga Dana i blagdana zaštitnika.

„Posebno mi je drago što će ova knjiga hrvatskim čitateljima približiti život i djelo svetog Jeronima te njegov prikaz 135 slavnih muževa, počevši od svetog Petra pa nadalje. Od srca zahvaljujem svima koji su svojim radom pridonijeli ovom izdanju. Knjigu preporučujem ne samo znanstvenicima nego i široj publici jer vjerujem da će mnogima biti vrijedno i korisno štivo“, poručio je Boban.

Prevoditelj Bernard Dukić na hrvatskom je izdanju radio nekoliko godina, istaknuvši kako su uz sam prijevod posebno zahtjevne bile bilješke kojima je trebalo suvremenom čitatelju objasniti osobe, mjesta, djela i povijesni kontekst.

„Na prijevodu sam radio nekoliko godina, ali na kraju su bilješke i istraživanje bili zahtjevniji od samog prevođenja. Poseban je osjećaj biti prvi koji je ovo Jeronimovo djelo preveo na hrvatski. Proces je bio dug i zahtjevan, ali se sav uloženi trud na kraju isplatio“, kazao je Bernard Dukić.

O posebnom mjestu svetog Jeronima u dalmatinskoj kulturnoj i duhovnoj tradiciji govorio je dr. sc. Joško Belamarić.

„Sveti Jere stoljećima je bio jedan od najvažnijih zaštitnika i svetaca u Dalmaciji te je prisutan kao svojevrsni zaštitnik i uzor. ‘Slavne muževe’ pritom treba promatrati i u široj tradiciji koja seže duboko u antiku, a koju Jeronim nastavlja i prilagođava kršćanskom svijetu“, istaknuo je Belamarić.

Glavni urednik izv. prof. dr. sc. Josip Dukić izrazio je zadovoljstvo što je višegodišnji rad na knjizi završen i predstavljen javnosti, naglasivši kako je redaktura prijevoda bila iznimno zahtjevan posao.

„Tek kada smo zajedno počeli brusiti tekst kako bi bio na tečnom hrvatskom jeziku, a istodobno ostao vjeran izvorniku, postalo je jasno koliko je ovaj posao zahtjevan i koliko je vrijedilo uložiti trud. Posebno mi je drago što smo prepoznali Bernardov potencijal i krenuli u ovu avanturu. Ovo nije samo lokalna priča – riječ je o svjetskoj baštini koja se obrađuje i stvara upravo ovdje“, kazao je Josip Dukić.

Predstavljanje „Slavnih muževa“ prvi je u nizu programa obilježavanja Dana Splitsko-dalmatinske županije i blagdana svetog Jeronima. Program se nastavlja predstavljanjem slikovnice „Jere i lav“ u subotu na Žnjanu te će za najmlađe biti organiziran i prigodni dječji program uz Vangela i Čarobne animatore. U sklopu obilježavanja bit će postavljena i izložba posvećena svetom Jeronimu u Zračnoj luci Sveti Jeronim u Kaštelima.

Obilježavanje će biti zaokruženo svečanom sjednicom Splitsko-dalmatinske županije 30. rujna u 11 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu.