Knjiga je posvećena ulozi splitske bolnice, njezinih djelatnika i brojnih suradnika u zbrinjavanju ranjenika i bolesnika tijekom Domovinskog rata te organizaciji zdravstvene skrbi na području hrvatskoga juga i BiH.

KBC Split u ratnim je godinama bio mnogo više od bolnice. Kao stožerna zdravstvena ustanova organizirao je prihvat i liječenje ranjenika i bolesnika, rad medicinskih ekipa na terenu i u ratnim bolnicama, operacijske zahvate, transfuzijsku i laboratorijsku djelatnost, sanitetski prijevoz i evakuacije te opskrbu lijekovima, medicinskim materijalom, opremom, hranom i drugim potrepštinama. Pomoć je pružana ranjenicima, bolesnicima, civilima i djeci bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili vojnu pripadnost.

O razmjerima djelovanja KBC-a Split svjedoče i sačuvani podaci. Od 1991. do 1996. u bolnici je hospitalizirano 261.435 bolesnika i ranjenika, među kojima 3.525 najtežih ranjenika, što čini gotovo 12 posto svih teško ranjenih u Hrvatskoj. U djelovanju na terenu sudjelovala su 792 djelatnika KBC-a Split, koji su ostvarili 2.296 odlazaka i proveli 15.925 dana na terenu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ratnim bolnicama Južnog bojišta liječeno je 6.307 ranjenika, dok je u ratnim bolnicama u Bosni i Hercegovini obavljeno 15.754 operacijskih zahvata.

Djelovanje KBC-a nije bilo ograničeno samo na neposredno liječenje. Pomoć je tijekom rata, ali i nakon njegova završetka, stizala u 84 grada i mjesta u Bosni i Hercegovini, a KBC Split dalje je usmjeravao oko 30 posto vlastitih sredstava te približno dvije trećine zaprimljenih donacija. Organizirani su i brojni prijevozi i evakuacije najtežih bolesnika i ranjenika, a medicinski timovi KBC-a educirali su zdravstveno i nezdravstveno osoblje na terenu i pomagali u organizaciji zdravstvenih službi.

Knjiga je nastala na temelju izvorne arhivske građe KBC-a Split. Za njezinu pripremu pregledano je oko 90.000 dokumenata, a približno 20.000 izdvojeno je za knjigu. Ona donosi povijesne dokumente, vjerodostojne statističke podatke, fotografije, službene evidencije i svjedočanstva te brojna imena ranjenika i bolesnika, medicinskog i nemedicinskog osoblja, članova terenskih ekipa, sudionika sanitetskog prijevoza i logistike, kao i pojedinaca, ustanova i organizacija koje su svojim donacijama i dobročinstvom pomagale spašavanju ljudskih života.

Knjigastoga nije samo prigodno ili spomeničko izdanje. Ona predstavlja trajan dokument vremena i vrijedan povijesni izvor, kojim se od zaborava čuva važan dio povijesti KBC-a Split i dokumentirano svjedočanstvo o ulozi hrvatskoga zdravstva u Domovinskom ratu, namijenjeno i budućim generacijama.

Autori knjige su prof. dr. sc. Mihovil Biočić, viša medicinska sestra Marija Županović i prof. dr. sc. Goran Dodig. O knjizi će na predstavljanju govoriti recenzenti prof. dr. sc. Andrija Hebrang, prof. dr. sc. Mate Ljubičić i prof. dr. sc. Mladen Boban. U glazbenom dijelu programa nastupit će Klapa Sveti Juraj HRM i Zbor splitskih liječnika.