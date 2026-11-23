Gradska knjižnica Marka Marulića u utorak, 24. studenoga, u 18 sati ugostit će splitsku književnicu i novinarku Magdalenu Mrčela. Povod je objava njezine desete knjige, ekološko-kriminalističkog romana „Tajna Rogotinskog mosta”.

Roman se bavi aktualnim problemima – korupcijom koja ugrožava prirodu i zdravlje građana te zakulisnim igrama povezanima s nestankom hrvatskih pomoraca u inozemstvu. Glavni su likovi tinejdžeri koji svojim revolucionarnim idejama pokreću promjene u svojem mjestu, a time i u cijeloj zemlji. Rogotinski mostovi simboliziraju mjesta održavanja antologijskog Maratona lađa, ali i sugeriraju bespoštednu borbu istraživačkih novinara protiv korupcije i kriminala.

Uz autoricu će na susretu govoriti profesorice hrvatskoga jezika Marija Ljubenkov i Ema Bodrožić-Selak te Tomislav Fuzul, urednik romana. Glazbenu točku izvest će profesor Ivan Bošnjak, a ulomke će čitati glumac Pere Eranović. Predstavljanje je otvoreno za javnost, a roman će se moći kupiti po promotivnoj cijeni.