Predstavljamo vinariju Royal Hill Estate iz Erduta i današnju pogodnost za posjetitelje Vinskog grada

Royal Hill Estate je nova hrvatska vinarija i jedan od najambicioznijih vinarskih projekata započetih u Hrvatskoj. Trenutno uzgajaju vinovu lozu na 45 ha prvoklasnih položaja u općini Erdut koja se nalazi u Hrvatskom Podunavlju, uz samu rijeku Dunav i državnu granicu.

Vinova loza u Erdutu uzgaja se neprekidno preko 300 godina i u erdutskim vinima se uživalo na brojnim europskim dvorovima, a Royal Hill Estate želi tu tradiciju nastaviti na novim temeljima, uz najmoderniju tehnologiju i svjetski priznate enološke metode. Trenutno proizvode jedan od najboljih rosea i chardonnaya u Hrvatskoj, vrijednih kušanja i pažnje.

Ne zaboravite na gratis welcome cocktail svakim danom do kraja tjedna za sve posjetitelje koji na manifestaciju Vinski grad dođu od 19 do 21 sat, a današnja pogodnost za sva posjetitelje je prilikom kupnje boce vina Royal Hill Estate druga boca vina je gratis.