Predstavlja se knjiga o tragično preminulom mladiću: "Igor Nešić – boksao, pjevao, konjima šaptao"

Tiskana je i napokon ugledala svjetlo dana knjiga „Igor Nešić – boksao, pjevao, konjima šaptao“, sedma po redu autora Stanka Karamana. Djelo donosi priču o životu tragičn o preminulog mladića koji je plijenio dobrotom, druželjubivošću i strašću prema svemu što je radio – od boksa i glazbe do ljubavi prema konjima.

Igor je preminuo u 29. godini života u prometnoj nesreći koja se dogodila 3. ožujka 2020., a knjiga, prepuna emocija, već je kod prvih čitatelja izazvala snažne reakcije i suze. Kako ističe autor, riječ je o priči koja dirne svakoga tko je uzme u ruke.

Predstavljanje u sklopu Kliškog kulturnog ljeta

Svečano predstavljanje održat će se u četvrtak, 21. kolovoza, u 19:30 sati na imanju obitelji Nešić u Broćancu, kod konjušnice. Program će voditi novinar Radio Splita Vedran Očašić.

Knjigu će predstaviti prof. dr. sc. Neven Šerić, dr. sc. Ilija Protuđer, prof. i autor Stanko Karaman, dok će večer obogatiti i glazbeni program.

Večer ispunjena emocijama i glazbom

Za poseban ugođaj pobrinut će se Ratomir Kliškić, operni prvak HNK Split, zatim glazbenici Pavle Kolarov i Neno Papić, te Josip Šolić, narodni guslar.

Nakon programa predviđen je i prigodni domjenak, uz podršku Općine Klis.

Knjiga koja ostavlja trag

„Igor Nešić – boksao, pjevao, konjima šaptao“ nije samo priča o jednom mladiću, već snažan podsjetnik na ljubav, dobrotu i snove koji nadživljavaju život.