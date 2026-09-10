Predstavili se kao policajci pa 71-godišnjakinju prevarili za više tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Vodice zaprimili su prijavu za kazneno djelo prijevare na štetu 71-godišnjakinje.

Naime, 7. rujna oštećenu je 71-godišnjakinju nazvala nepoznata osoba koja se lažno predstavila kao policajac te je od nje tražila da iz banke podigne cjelokupnu ušteđevinu koju ima na računu, uvjeravajući je da je riječ o krivotvorenom novcu koji će joj zamijeniti za pravi novac. Nakon što je u utorak, 8. rujna, s bankovnog računa podigla novac te ga prema uputi predala nepoznatoj osobi, shvatila je da je prevarena te je slučaj prijavila policiji.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide s ciljem njihova otkrivanja.

"Policija još jednom apelira na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevara.

Posebno ističemo kako policijski službenici ne provode službene zadaće na način da telefonom traže od građana informacije o novčanicama niti traže od njih podizanje novca iz banaka.

Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i djedove jer, kao što je već istaknuto, upravo su oni meta ovakvih drskih počinitelja", apeliraju iz PU šibensko-kninske.