Predstava "Kneginja Margareta" vraća povijest na Kamičak!

Muzej Cetinske krajine - Sinj i ove godine nastavlja oživljavati bogatu povijest Cetinske krajine kroz jedinstveni kazališni doživljaj pod otvorenim nebom.

U četvrtak, 30. srpnja, s početkom u 21 sat, na prostoru utvrde Kamičak bit će izvedena predstava "Kneginja Margareta", autorski projekt u produkciji Muzeja.

Predstava donosi priču o kneginji Margareti Nelipčić, jednoj od najznačajnijih žena hrvatskog srednjovjekovlja.

U naslovnoj ulozi nastupa Dubravka Lelas kao kneginja Margareta Nelipčić, dok ostale uloge tumače Rade Radolović kao Ivan Dminojević, Igor Baksa kao Tvrtko Kurjaković i Tomislav Krstanović kao fra Bartul. Tekst za predstavu pod redateljskom palicom Saše Dodika napisala je Marija Antić, a glazbu Igor Baksa.

Muzej Cetinske krajine ovom predstavom još jednom potvrđuje kako baština nije tek uspomena na prošlost, nego živa priča koja se može doživjeti na mjestima gdje je nastajala.

Ulaz na predstavu je slobodan, a svi ljubitelji povijesti, kazališta i kulturne baštine pozvani su da posljednjeg srpanjskog četvrtka postanu dio jedinstvene večeri na Kamičku.

I ova izvedba dio je bogatog programa proslave 70 godina djelovanja i rada Muzeja Cetinske krajine – Sinj.