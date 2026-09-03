Predsjednik Vlade izrazio sućut povodom smrti Ivana Gudelja

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je uime Vlade i osobno sućut u povodu smrti Ivana Gudelja.

„Sa žaljenjem sam primio vijest o odlasku gospodina Ivana Gudelja.

Pamtit ćemo ga kao jednog od najboljih i najomiljenijih igrača Hajduka osamdesetih godina prošloga stoljeća, ali i kao sjajnog i velikog čovjeka.

U svojoj igračkoj karijeri, koja je nažalost prerano prekinuta, postigao je vrhunske rezultate vrijedne divljenja. Zbog svoje iznimne talentiranosti i vještine, ali i borbenog duha i energije mnogi ga opisuju kao jednog od najmodernijih hrvatskih nogometaša svoje generacije.

Ljubav i posvećenost nogometu pokazao je kasnije i kao trener i sportski djelatnik, a svoje znanje nesebično je prenosio mladim igračima.

Iznimno cijenjen u nogometnom svijetu, gospodin Gudelj ostavio je neizbrisiv trag u povijesti hrvatskog nogometa, ali i u srcima generacije navijača. Nedostajat će mnogima koji su ga poznavali i pratili njegov rad.

U ovim tužnim trenucima za obitelj, prijatelje i kolege gospodina Gudelja, uime Vlade Republike Hrvatske i svoje osobno izražavam duboku sućut i iskreno suosjećanje.“