Predsjednik stranke Direkt Branimir Urlić: "Karepovac smo jeftino prodali, a problemi tek dolaze"

Predsjednik stranke Direkt, Branimir Urlić, oglasio se jutros na Facebooku povodom, kako kaže, ponovnog neugodnog mirisa s odlagališta Karepovac. U objavi je podsjetio na svoj nedavni intervju za Slobodnu Dalmaciju, koji nije objavljen na internetskoj stranici tog lista, pa je, kako navodi, odlučio podijeliti fotografije i sažetak svojih poruka.
"Još malo pa nestalo. Jutros lipo grize smrad s Karepovca pa me podsjetilo na intervju od prije koji tjedan za Slobodnu. Nije izašlo na webu pa stavljam slike", napisao je Urlić.
Oštro je kritizirao bivše gradske uprave i vodstva komunalnog poduzeća Čistoća, prozivajući ih za “nerad i netalasanje” zbog kojih je, tvrdi, “jeftino prodan volumen Karepovca”.
"Volio bi vidit di će završiti jedno 100.000 tona škovaca iz pola županije. Jedna Makarska već ima problema i vozi do Karlovca", ističe Urlić, upozoravajući da će se problem odlaganja otpada uskoro preliti na veći dio Splitsko-dalmatinske županije.
U objavi je posebno prozvao i županijsku vlast zbog sporosti u realizaciji projekta Lećevica, za što je ironično "zahvalio" nadležnima. "Hvala Plamenku i kleptomanijacima na brzini s Lećevicom", zaključio je.