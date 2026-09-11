Predsjednik Republike primio hrvatske sportašice i sportaše koji su na Mediteranskim igrama ostvarili povijesni uspjeh osvojivši rekordnih 39 medalja

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas hrvatske sportašice i sportaše koji su na 20. Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu, održanima od 21. kolovoza do 3. rujna 2026. godine, ostvarili povijesni uspjeh osvojivši rekordnih 39 medalja. Osvojili su šest zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih medalja čime je srušen dosadašnji rekord iz Montpelliera 1993. godine, kada je Hrvatska osvojila 34 odličja.

Predsjednik Republike je sportašicama i sportašima čestitao „na sjajnim rezultatima“ te istaknuo: „Svi smo u tome zajedno, iste boje, ista nacija, isti narod, ista država, ali sport je i put svakoga od vas pojedinačno, vaših trenera i saveza koji su omogućili uvjete da se tako nešto ostvari. Međutim, na početku i na kraju uvijek si sam i zato čestitam svakome od vas pojedinačno. Sklanjam se od usporedbi koliko je koja država osvojila medalja jer svaka medalja ima svoju vrijednost. Vidim da je Hrvatska osvojila razmjerno puno medalja i ne mogu ne primijetiti da je raspon sportova u kojima nas predstavljate jako širok. I to je super“.

Predsjednik se posebno osvrnuo na izvrsne rezultate u borilačkim sportovima i istaknuo ih kao civiliziranu vrstu kanalizacije određene energije „za koju je bolje da bude na tatamiju ili u ringu, nego na ulici“. Pozvao je sportaše da nastave širiti duh plemenitosti i natjecateljstva, ali i osobne ambicije, naglasivši da je za ovakav uspjeh potrebno uložiti energiju i koncentraciju koja se mjeri s nekoliko završenih fakulteta. „Osvojiti medalju u europskoj ili mediteranskoj konkurenciji ogromna je stvar“, zaključio je predsjednik Milanović.

U ime osvajača medalja okupljenima su se obratili boksačica Sara Beram, osvajačica zlatne medalje, i atletičar Filip Pravdica, osvajač srebrne medalje u skoku u dalj. „Trener i ja ostvarili smo povijesni rezultat u boksu za Republiku Hrvatsku jer smo donijeli prvu zlatnu medalju na Mediteranskim igrama od neovisnosti. Iza svake medalje stoje odricanja, disciplina i nesigurnost“, izjavila je Sara Beram, zahvalivši na podršci i uputivši čestitke svim kolegama sportašima, uključujući i one koji ovog puta nisu osvojili odličja, a Hrvatsku su predstavili u najboljem svjetlu.

Filip Pravdica istaknuo je važnost timskog rada te ulogu koju uspješni sportaši imaju za nove generacije: „Snovi su mogući, a za njihovo ostvarenje zaslužni su i naši timovi, treneri i liječnici koji su nam pružali nevjerojatnu podršku. Naša navažnija uloga je slika uzora koju stvaramo mladim sportašima. Ovaj poziv predsjednika velika je stepenica za dalje i pokazatelj da je državi stalo.“

U ime Hrvatskog olimpijskog odbora obratio se v. d. glavnog tajnika Mihael Trkulja. „Iznimno smo ponosni na uspjeh u Tarantu gdje su naši sportaši u 14 natjecateljskih dana osvojili čak 39 medalja, što je rekordan broj odličja u dosadašnjih devet nastupa Hrvatske na Mediteranskim igrama. Tim rezultatom potvrdili smo da hrvatski sport, unatoč veličini naše zemlje, ima snagu, kvalitetu i kontinuitet koji nas svrstavaju među najuspješnije sportske nacije“, izjavio je Trkulja, zahvalivši predsjedniku Milanoviću na prijamu i potpori hrvatskom sportu i sportašima „koji svojim rezultatima, ponašanjem i predanošću na najljepši način predstavljaju Hrvatsku u svijetu“.

Na prijamu u Uredu predsjednika Republike bili su osvajači zlatne medalje Nina Vuković, Sara Beram, Helena Vuković i Ivan Huklek, osvajači srebrne medalje Josipa Jurković, Goran Mahmutović, Ana Blažević, Vanesa Tot, Sofija Hinić, Josip Teskera, Ivan Šapina, Antonio Kamenjašević, Boran Berak, Anđelo Kvesić, Filip Pravdica, Marino Milićević i Miran Maričić te osvajači brončane medalje Sara Kolak, Matea Parlov Koštro, Nikola Miljenić, Luka Cvetko, Dora Bassi, Filip Strikinac, Vili Sivec, Ema Sgardelli, Marko Perković, Marko Golubić i Matija Gregurić.

Osim v.d. glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Mihael Trkulja, u pratnji hrvatskih sportašica i sportaša bili su predstavnici hrvatskih sportskih saveza: Hrvatskog atletskog saveza - dopredsjednik Marko Šebalj, glavna tajnica Mihaela Vidović i treneri Roland Robert Varga, Franjo Pavlović, Mišel Žerak i Igor Čordaš; Hrvatskog boćarskog saveza – dopredsjednica Renata Ševerdija i glavna tajnica Lukrecija Zanki; Hrvatskog boksačkog saveza - predsjednica Nikolina Jurić i treneri Damir Stručić, Matej Batinić i Bruno Škudara; Hrvatskog hrvačkog saveza - glavni tajnik Tin Bregović, sportski direktor Anton Đok i treneri Ivan Lizatović i Božo Starčević; Hrvatskog judo saveza - predsjednica Sandra Čorak i glavni tajnik Miroslav Novković, Hrvatskog ronilačkog saveza - predsjednik dr. med. Darko Kovačević i Stjepan Župančić; Hrvatskog streljačkog saveza – glavni tajnik Bojan Đurković i trener Damir Bošnjak; Hrvatskog veslačkog saveza – glavni tajnik Mićo Mikulić i trener Aleksandar Vukojičić; Hrvatskog taekwondo saveza – glavni tajnik Petar Josipović i treneri Dejan Mesarov, Dragan Pinjuh Divijan i Martin Keleva; Hrvatskog plivačkog saveza Nenad Miloš, Domagoj Zajec, Ivica Androić, Goran Kežman i Klara Šiljeg; Hrvatskog kajakaškog saveza – predsjednik Tomislav Crnković, glavni tajnik Ead Bečirević i trener Igor Krajina; Hrvatskog badmintonskog saveza Ratko Galjer i Hrvatskog karate saveza – glavni tajnik Boris Vujčić i nacionalni izbornici Danil Domdjoni i Davor Mrzak.