PREDSJEDNIK VIJEĆA MO DONJE SITNO NAKON PROMETNE NESREĆE "Pozivam odgovorne da se sjete da je grad Split i istočno od rijeke Žrnovnice"

Jurica Jurišić, predsjednik vijeća MO Donje Sitno, ukazao je na loše stanje prometnica na tom području. Podsjetimo, jučer se dogodila nesreća u Gornjem Sitnom. Školski kombi sletio s ceste i prava je sreća da nitko nije teže ozlijeđen.

Evo što nam je sve kazao.

Zahvalio bi najprije Gospi od zdravlja što je svojom milošću sačuvala vozača i djecu u ovoj teškoj nesreći.

Nastavno na jučerašnji događaj i stanje prometnica Žrnovnica – Donje Sitno – Gornje Sitno kao i Srinjine – Gornje Sitno moramo se složiti da su u katastrofalnom stanju i da se o njima ne vodi briga na adekvatan način iako su to „gradske ulice“.

Problem koji čujemo često kada nešto konkretno tražimo po pitanju održavanja i mogućih radova je da one NE POSTOJE? Slažem se jer u katastru i zemljišniku nisu upisane, ali one su ex lege vlasništvo Grada Splita (Zakon o cestama i Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Splita). Iako je to bila zakonska odredba, Grad Split još uvijek nije upisao i evidentirao sve nerazvrstane ceste na svom području te bi trebao to što hitnije napraviti ili izradom Geodetskih elaborata evidentiranja izvedenog stanja ceste ili kroz izlaganje novih katastarskih izmjera za k.o. Sitno i k.o. Srinjine. Međutim i tu se javlja problem zbog neimenovanja povjerenika grada Splita u radu za k.o. Sitno (problem imenovanja koji je spušten na mjesne odbore te se trenutno čeka imenovanje istog) te zbog samog trajanja izlaganja katastarskih izmjera koje traju već više od 15 godina.

Prometnice su u zadnje vrijeme uništene, dijelom prilikom sanacije požara 2017 godine radom radnih stroja na istima prilikom izvlačenja drvne mase nakon čega nisu sanirana oštećenja, a zadnje dvije godine svakodnevnim tranzitom na desetke teretnih kamiona prepunih tereta??

Redovito se traži od gradskih službi da izdaju nalog za košenje i čišćenje raslinja, popravke, sanaciju i povećanje sigurnosti, koncesionaru Cestar d.d što se i čini, ali realizacija naloga od strane koncesionara je loša i spora.

Primjer - u više navrata je traženo čišćenje cestovnih propusta i protočnost rigola, grad je izdao nalog i isti ponovio u više navrata, ali bez potpunog izvršenja od strane koncesionara. Zbog začepljenosti istih prilikom kišnih dana prometnice su pod vodom što ugrožava sigurnost prometovanja, a ujedno dolazi do uništavanja kolničkog zastora i potpornih zidova.

- po pitanju sigurnosti 2. veljače.2022 godine izdan je nalog za postavljanje vertikalne prometne signalizacije u Donjem Sitnom, ali opet uz više ponovljenih naloga do danas ništa, kao i rješavanje istog problema u ulici Put Svetog Ivana.

Mjesni odbor Donje Sitno izradio je projektnu dokumentaciju za sanaciju opasnog zavoja u ulici Nova cesta iza autobusnog stajališta i više puta dali kao prijedlog za uvrštavanje u Proračun grada Splita, ali bez pozitivnog odgovora.

Svi koji prometuju ovom dionicom znaju koliko je zimi na ovoj lokaciji opasno ako ima imalo poledice zbog suprotnog nagiba kolnika te su česte nesreće, na sreću samo s materijalnom štetom.

Također je izrađena projektna dokumentacija za sanaciju ulegnuća i sanacije potpornog zida u ulici Hrvatskih dragovoljaca, ali smo na isti način odbijeni, a prometovanje tim dijelom svakog časa može izazvati urušavanje prometnice i potpornog zida.

Rješavanje opasnog spoja ulice Put izvora na glavnu prometnicu također je traženo u više navrata, ali bez rezultata.

Most na rijeci Žrnovnici u Dvorima prilikom kišnih dana je jezero, a sve zbog nesaniranja prijelaznih naprava koje smo tražili u više navrata.

Na dionici od Žrnovnice do Donjeg Sitnog s lijeve strane trebalo bi obnoviti zemljane nasipe koji su bili barijera do potoka, a uništeni su prilikom sanacije požara ili postaviti odbojnu ogradu, a isto uraditi i ostalom dijelu trase do Gornje Sitnog te Srinjina gdje se ukaže potreba.

Na istoj dionici potrebno je sanirati i cestovne usjeke, kao i na serpertinama u Donjem Sitnom zbog učestalog odronjavanja kamenja i zemlje.

Veliki problem na cijeloj ovoj dionici je i prebrza vožnja kao kroz naselje tako i izvan, a nije prilagođena stanju i uvjetima na kolniku koji je većim dijelom izrađen 80-ih godina prošlog stoljeća. Policija je bila u par navrata, ali to je premalo i treba poraditi na rješenju problema postavljanjem kamere, uspornika ili sl.

Na sve ove probleme ukazivali smo više puta, ovom prilikom prošlo je bez težih posljedica pa zbog sigurnije budućnosti pozivam odgovorne da se sjete da je grad Split i istočno od rijeke Žrnovnice, da imamo planinu Mosor, da i tamo žive stanovnici grada Splita, da tamo treba sigurno netko doći kući, a i drugi u goste na izlet, planinarenje i šetnju.

Zato hitno pristupiti rješavanju vlasništva svih ulica na ovom području, realizirati postojeće projekte, pojačati održavanje (ne krpljenje rupa) zamjenom postojećeg kolničkog zastora na uništenim i opasnim dijelovima te tražiti od koncesionara da odmah realizira izdane naloge, kao i kontrolu realizacije budućih.