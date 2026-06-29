Predsjednik Milanović u Supetru: Ljude treba upozoriti na nova vremena

„Imate sreće što ste grad, jer u zadnje vrijeme dobivam kritike da obilazim općinske i seoske fešte. O obzirom da ste grad, odlučio sam se malo popraviti pa dolazim ovdje jer nismo svi porijeklom iz Beča i volimo se družiti s našim svijetom“, poručio je danas Supetarkama i Supetarcima predsjednik Republike Zoran Milanović koji je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Petra i Pavla.

„Kad smo kod našeg svijeta - ovo je otok našeg svijeta i otok velikog svijeta, jedinstven otok, jedinstveno mjesto u Hrvatskoj“, dodao je predsjednik Milanović te osvrnuo na iseljavanje s otoka Brača tijekom povijesti. „Vidio sam što su Bračani dali svijetu i kako su prenijeli naše ime, otočko ime, hrvatsko ime, dalmatinsko ime po dalekom svijetu. I ti uspjesi Bračana, te šačice ljudi koji su se otisnuli na oceane stoljećima ranije su nevjerojatni i teško objašnjivi“, rekao je predsjednik Milanović.

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Istaknuo je kako je to jedinstvena priča u hrvatskoj povijesti emigracije jer je „taj uspjeh posebno u nekim dalekim državama, posebno kao što su Čile i Novi Zeland, fascinantan“. „To je mali narod, mala zajednica, bez neke države iza sebe, bez lobija, bez financijskog kapitala, isključivo gonjen i pogonjen željom i ambicijom da uspije i da sebi osigura bolji život. Poštujem svakoga tko je otišao daleko i svojim radom, u znoju dlanova, lica, tijela zarađivao novac, ali bračka priča na Novom Zelandu i u Čileu naprosto je jedinstvena“, smatra predsjednik Milanović.

Nadalje, govoreći o otoku Braču, predsjednik Milanović rekao je da je „teško reći da je on bio siromašan otok u onom pravom, hrvatskom smislu siromaštva kakvo je vladalo našim zemljama u najvećoj mjeri prije 150 godina“. U tom smislu, podsjetio je na dokumentarni film Branka Balena „Jesen na otoku Braču“ za koji je rekao da je scenski prikaz niza scena na otoku Braču u kojem „vidite svu ljepotu i zrelost tog otoka 1957. godine“. „Prije vodovoda, struje, vidite ljude u prividnoj neimaštini, a u stvari u okružju jedne prilično sofisticirane kulture. Vidite povijest, tradiciju otoka. Ovo je bio izvorno klasično slavenski hrvatski otok, otok težaka, radnika, ribara, otok starih dokumenta, otok hrvatske ćirilice koje ovdje nisu donije doseljenici s kopna, jedinstvene kulture. Svega onoga što je hrvatsko, povijesno, onoga što je drevno i što je moderno – ovaj otok mi je uvijek, i kada je bio bez novaca, a danas to više, odisao nekom vrstom moderniteta, to se naprosto vidi ili osjeća“, rekao je predsjednik Milanović.

Naposljetku, stanovnicima Supetra zaželio je sretno korištenje „ostataka europskih fondova kakve smo poznavali“. „Ljude ne treba plašiti, osim onim što nije realno i tada ih ne treba plašiti već ih treba upozoriti, ali morat ćemo se početi prilagođavati na neka nova vremena. Tu ne mislim na sigurnosne ugroze jer na njih nemamo nikakvog utjecaja i mislim da se trebamo inteligentno izmaknut u stranu i pustiti da to ludilo, ako već ne može proći, da nas se što manje dotiče, jer to nije naša priča. A izazova i straha se ne bojimo. Želim da nastavite raditi na svoju korist i svoju dobrobit, nastavite surađivati s onima od kojih imate koristi i koji imaju koristi od vas“, zaključio je predsjednik Milanović.