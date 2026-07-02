Predsjednik Milanović sastao se s knezom i velikim meštrom Suverenog malteškog reda

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je kneza i velikog meštra Suverenog vojnog hospitalnog reda sv. Ivana od Jeruzalema, od Rodosa i od Malte, Njegovu Uzoritu Visost Fra' Johna Timothyja Dunlapa koji boravi u službenom posjetu Republici Hrvatskoj.

Na sastanku u Uredu predsjednika Republike Hrvatske razgovarali su o dosadašnjoj suradnji i diplomatskim odnosima koji su između Hrvatske i Suverenog malteškog vojnog reda formalno uspostavljeni 1992. godine te potvrdili zajedničku privrženost vrijednostima solidarnosti, humanosti i poštivanju ljudskog dostojanstva.

Stoljetna misija Suverenog malteškog reda – koji danas održava diplomatske odnose sa 115 država i nekoliko multilateralnih institucija – usmjerena je na službu siromašnima i bolesnima u 130 zemalja diljem svijeta, istaknuto je na sastanku. Hrvatska prepoznaje i visoko cijeni dugogodišnju predanost Suverenog malteškog vojnog reda za brigu o ljudima.

Predsjednik Zoran Milanović i Njegova Uzorita Visost Fra’ John T. Dunlap izrazili su zajedničku želju za jačanjem suradnje u području humanitarnog, medicinskog i socijalnog rada u korist onih kojima je to najpotrebnije. U tom duhu, službeno su potvrdili obostranu namjeru da Republika Hrvatska i Suvereni malteški red sklope pravno obvezujući Sporazum o suradnji.

Sporazum bi trebao uspostaviti pravni okvir za bilateralnu suradnju, definirati ciljeve koje treba ostvariti, odrediti operativne parametre, olakšati odgovor na izvanredne događaje i utvrditi primjenjive administrativne aranžmane. Oba su čelnika izrazila uvjerenje kako će bliža suradnja pomoći u učvršćivanju izvrsnih bilateralnih odnosa i jačanju prijateljstva koje već više od tri desetljeća ujedinjuje Hrvatsku i Suvereni malteški vojni red.

Tijekom službenog sastanka, predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je Njegovu Uzoritu Visost Fra’ Johna Timothyja Dunlapa Veleredom kralja Tomislava s lentom i velikom Danicom, najvišim priznanjem Republike Hrvatske koje se dodjeljuje poglavarima država za djelovanje na uspostavi suverene Republike Hrvatske, za izniman doprinos njezinu međunarodnom ugledu i položaju, kao i za visoki doprinos razvitku međudržavnih odnosa između Hrvatske i njihove zemlje.

Njegova Uzorita Visost Fra’ John Timothy Dunlap odlikovao je istodobno predsjednika Republike Zorana Milanovića Redom za zasluge u klasi Ogrlice, najvišim odlikovanjem Suverenog malteškog vojnog reda koje se dodjeljuje samo šefovima država i monarsima.

Uz kneza i velikog meštra Njegovu Uzoritu Visost Fra’ Johna T. Dunlapa bili su veliki kancelar Riccardo Paternò di Montecupo, veliki hospitalac dr. Josef D. Blotz, veleposlanik Malteškog reda u Republici Hrvatskoj Pietro Mortini, predstojnica Kabineta velikog meštra Fabiana Giovannoni, glavni tajnik za vanjske poslove vlp. Giampaolo Cantini, šef Protokola Giovanni Battista Borgiani i službenica za europske poslove pri Diplomatskom odjelu Barbara Vitali.

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta Predsjednika Republike Bartol Šimunić, savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, savjetnica Predsjednika Republike za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković, državna tajnica za Europu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH Andreja Metelko-Zgombić, glasnogovornik Ureda predsjednika Republike Nikola Jelić i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Ivan Mutavdžić.