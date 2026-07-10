Predsjednik Milanović primio mlade vaterpoliste i čestitao im na osvajanju zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas članove hrvatske muške vaterpolske reprezentacije do 18 godina te im čestitao na osvajanju zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu U-18 koje je održano u Portugalu početkom srpnja ove godine. Zajedno s mladim sportašima bili su članovi stručnog stožera reprezentacije i predstavnici Hrvatskog vaterpolskog saveza.

„Ovo je veliki uspjeh, čestitam vam. Vjerujem da ćemo se radovati i vašim budućim uspjesima, kao što se radujemo ovom“, poručio je predsjednik Milanović mladim vaterpolistima.

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U ime vaterpolista obratio se predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Mladen Drnasin koji je zahvalio Predsjedniku Republike na prijemu koji, kako je kazao, puno znači mladim vaterpolistima. „Oni su napravili izvanredan rezultat, za sve treba zahvaliti prvenstveno njima. Nadam se da će oni i u naredim godinama opet dati povoda da budu pozvani u Ured Predsjednika“, rekao je Drnasin.

Svjetsko prvenstvo u vaterpolu za uzrast do 18 godina održano je u portugalskom Rio Maioru, gdje je hrvatska muška vaterpolska reprezentacija U-18 osvojila zlatnu medalju u finalnoj utakmici protiv juniorske reprezentacije iz Sjedinjenih Američkih Država, preuzevši time naslov prvaka od Mađarske. Na putu do zlatne medalje, mladi hrvatski vaterpolisti pobijedili su Mađarsku, Srbiju, Italiju i Španjolsku, dakle sve odreda moćne vaterpolske reprezentacije.

Tijekom razgovora s Predsjednikom podsjetili su i na okolnosti koje zlatnu medalju čine još većom: reprezentacija mladih vaterpolista okupila se doslovno pred sam početak natjecanja bez puno zajedničkih priprema, a dio igrača je paralelno s time polagao ispite državne mature.

U Uredu predsjednika Republike bili su članovi juniorske vaterpolske reprezentacije Nikola Batoš, Marin Bajurin, Dominik Beljan, Matej Šorić, Filip Rogić, Deni Sappe, Mihael Mladineo, Ivano Lončar, Nardo Dragaš, Toma Drobac, Nikola Ferić, Toni Galušić, Nardo Skejić i Duje Burazin. Uz njih su bili i Hrvoje Koljanin, izbornik reprezentacije U-18, Emil Nikolić, voditelj mlađih reprezentacija i Andro Petric, sportski djelatnik. Izaslanstvo HVS-a činili su Mladen Drnasin, predsjednik HVS-a, Perica Bukić, izvršni dopredsjednik HVS-a, Ratko Rudić, predsjednik Stručnog savjeta HVS-a, Ivan Milaković, glavni tajnik HVS-a te Milivoj Bebić, član Upravnog odbora i predsjednik kluba Olimpijaca.

Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.