Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas izaslanstvo Humanitarnog plivačkog ultramaratona „Brač 100K“, sportsko-humanitarnog projekta u sklopu kojeg je Bračanin Stjepan Lukšić u deset dana preplivao cijeli otok Brač i prikupio više od 30 tisuća eura za pomoć osobama oboljelima od karcinoma.

Rekreativni plivač Stjepan Lukšić je krajem srpnja i početkom kolovoza preplivao puni krug oko otoka Brača u ukupnoj duljini od 100 kilometara. Kroz ovu je inicijativu prikupljeno ukupno 30.338,83 eura donacija namijenjenih onkološkoj udruzi „More snage Brač“. Prikupljena sredstva iskoristit će se za financiranje stručnog psihoterapeuta za grupni rad s onkološkim bolesnicima i njihovim obiteljima, čime je osigurano dvije i pol godine redovite psihološke podrške na otoku.

Tijekom susreta Lukšić je predsjedniku Milanoviću predstavio tijek ultramaratona koji se odvijao u deset uzastopnih etapa. Plivački izazov započeo je u Supetru, a ruta je vodila preko Sutivana, Milne, Bola, Sumartina, Povlja, Pučišća i Postira natrag do polazišne točke u Supetru. Kako je istaknuo Lukšić, projekt se temelji na poruci da svatko u životu ima svoj „Brač“ – osobni izazov koji iziskuje trud, strpljenje i ustrajnost – čime je vlastitim primjerom želio pokazati da se i najveći ciljevi ostvaruju korak po korak, uz dosljednost i odlučnost.

Logističku i sigurnosnu potporu tijekom cijelog pothvata pružali su pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Supetar i liječnički tim, dok su projekt od samog početka podržali Grad Supetar, lokalna turistička zajednica, vatrogasci i sportski djelatnici.

Uz Stjepana Lukšića, na sastanku u Uredu predsjednika Republike, bili su predstavnici lokalne vlasti, organizacija i partnera koji su poduprli projekt: gradonačelnica Supetra Ivana Marković, direktorica Turističke zajednice grada Supetra Martina Rendić, zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić-Dragan, predsjednica Udruge „More snage Brač“ Ivana Maričić, član Izvršnog odbora Sportskog društva „Zvrk“ Supetar Ivan Poklepović, mlađa komunikacijska savjetnica u tvrtki „CTA komunikacije“ Nika Novak te vlasnik Arhitektonske radionice „Srđan Lukšić“ Srđan Lukšić. Uz predsjednika Milanovića na sastanku je bio njegov povjerenik za sport Tomislav Paškvalin.