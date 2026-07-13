Predsjednik Milanović odlikovao prof. dr. sc. Johna Matthewa Martinisa Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je prof. dr. sc. Johna Matthewa Martinisa, američkog fizičara hrvatskog porijekla i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku, Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom. Odlikovan je za izniman doprinos razvoju i promicanju kvantne fizike i tehnologije na globalnoj razini, ponosno isticanje i očuvanje hrvatskog podrijetla te osobite zasluge u prijenosu vrhunskih znanstvenih spoznaja hrvatskoj akademskoj zajednici, čime je značajno pridonio međunarodnom ugledu Republike Hrvatske.

Prof. dr. sc. John Matthew Martinis dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 2025. godine za zajednički rad s Johnom Clarkeom i Michelom Devoretom na makroskopskim kvantnim fenomenima u supravodičima.

„Prije svega, sretan vam rođendan. Rijetke su prilike kao što je ova danas. Mi smo mali narod, a kao i svaki narod s pravom imamo visoko mišljenje o sebi. Malo je ljudi hrvatskog podrijetla, hrvatskog roda i hrvatskih veza dobilo Nobelovu nagradu, posebno u ovako egzaktnim stvarima kao što je Nobelova nagrada za fiziku u kojima nema politike i pritisaka.

Nakon puno desetljeća, prva ste osoba potpuno hrvatskog podrijetla koja je dobitnik ove najviše nagrade. Ali ono što je još važnije od činjenice da su Vam roditelji iz Hrvatske i s Visa jest da Vi to stalno s ponosom ističete“, kazao je predsjednik Milanović. Uručivši odlikovanje Velered kralja Dmitra Zvonimira, predsjednik Milanović istaknuo je kako prof. dr. sc. Martinis „promiče sretnu i pozitivnu vijest o Hrvatskoj“ te mu je još jednom poželio dobrodošlicu u Hrvatsku.

Prof.dr.sc. Martinis zahvalio je Predsjedniku Republike na odlikovanju i pozivu, rekavši kako kao znanstvenik uvijek donosite nešto jedinstveno u znanost. „Ovoga tjedna, kada sam došao u Hrvatsku, doista sam se osjećao kao da dolazim kući. Nedostaje mi zajednica koju imamo u San Pedru u Kaliforniji, i ovdje sam se jednostavno osjećao vrlo dobrodošao. Stekao sam mnogo prijatelja i uistinu cijenim sav trud koji su ljudi uložili“, dodao je prof. dr. sc. John Matthew Martinis.

Uz prof. dr. sc. Martinisa na svečanosti u Uredu predsjednika Republike bili su Siniša Grgić, veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, Nicole McGraw, veleposlanica SAD-a u Republici Hrvatskoj i Ross Johnston, prvi tajnik Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj.

Uz predsjednika Milanovića bili su Bartol Šimunić, pročelnik Kabineta predsjednika Republike, Neven Pelicarić, savjetnik predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku, Melita Mulić, savjetnica predsjednika Republike za ljudska prava i civilno društvo, Jadranka Žarković, savjetnica predsjednika Republike za odgoj i obrazovanje, Velibor Mačkić, posebni savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju, Martina Ciglević, pomoćnica savjetnika predsjednika Republike za ekonomiju i Tomislav Paškvalin, povjerenik predsjednika Republike za sport.