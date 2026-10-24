Predsjednik Hrvaca prijetio sucu: Negira optužbe unatoč postojanju snimke

Utakmica desetog kola Prve NL između Sesveta i Hrvaca završila je bez pogodaka, no pravi se rasplet odvijao izvan terena. Trener domaćeg sastava Mario Rac iznio je teške optužbe na račun predsjednika gostujućeg kluba, tvrdeći da je izravno utjecao na sudački kriterij.

Trener Sesveta otvoreno je prozvao predsjednika Hrvaca Stipu Doljanina zbog navodnog zastrašivanja glavnog suca Zdenka Lovrića. Prema tvrdnjama Marija Raca, Doljanin se krajem prvog poluvremena spustio do terena i verbalno napao djelitelja pravde, piše Net.

"Igrali smo bolje, no naša najveća boljka ostaje nemogućnost postizanja pogotka. Lopta nam je danas doslovno šetala po gol-liniji, ali nismo imali igrača koji bi je pospremio u mrežu. To nam je kronični problem. Došlo mi je da odem kući već na poluvremenu. Negdje oko 40. minute, predsjednik gostiju sišao je do terena, sasuo niz uvreda i psovki na račun suca, ispitujući ga kakvo je to suđenje. Zatim je uslijedio i njegov ulazak u svlačionicu, a nakon toga je djelitelj pravde u potpunosti promijenio ploču i kriterij", rekao je Rac.

Domaćini su posebno istaknuli situaciju iz drugog poluvremena pri rezultatu 0-0.

"U 60. minuti, pri rezultatu 0-0, naš napadač Akani izlazi sam pred suparničkog vratara u situaciji za čisto isključenje, a sudac umjesto toga svira prekršaj protiv nas. Svi su ostali u nevjerici, i navijači i ljudi na klupi, no to je naša nogometna zbilja", poručio je trener domaće momčadi.

Pojavila se i snimka

Iz Hrvaca su ubrzo stigle reakcije u kojima se odlučno demantiraju tvrdnje trenera domaće momčadi.

Iz Hrvaca su ubrzo stigle reakcije u kojima se odlučno demantiraju tvrdnje trenera domaće momčadi. "Nisam ulazio u sudačku svlačionicu niti sam vršio bilo kakav pritisak na suce. Tvrdnje trenera Marija Raca odlučno demantiram i pozivam ga da za svoje javno iznesene optužbe predoči konkretne dokaze. Na navedenoj utakmici nisam bio službena osoba te nisam imao pravo pristupa travnjaku ni službenim prostorijama", naglasio je predsjednik Doljanin.

U međuvremenu se u javnosti pojavio videozapis s tribina na kojem se čuje kako predsjednik Hrvaca viče na suca. Klub iz Hrvaca poručio je da podržava transparentnu provjeru svih navoda i dostupnih snimki kako bi se utvrdilo pravo stanje stvari. Naglasili su da je nedopustivo na taj način objašnjavati rezultat s terena.

Videozapis možete pogledati OVDJE.