PREDSJEDNIK GK MEJE: "Zašto ne istupam u medijima? Protukandidati nas dovoljno hvale"

Uoči kotarskih izbora na Mejama, koji će se održati 27. rujna, oglasio se dosadašnji predsjednik Vijeća Gradskog kotara Meje Ante Bekavac, koji je ujedno nositelj jedne od lista.

Bekavac se osvrnuo na činjenicu da se uoči izbora nije značajnije pojavljivao u medijima, poručivši, uz dozu ironije, kako za tim nije ni bilo potrebe jer o radu njegova tima dovoljno govore – politički konkurenti.

"Možda se pitate zašto medijski ne istupam uoči kotarskih izbora iako sam nositelj jedne od lista na Mejama. Za takvo što jednostavno nema potrebe, jer nas (protu)kandidati s drugih lista u tolikoj mjeri hvale da bi svaki dodatni istup potencijalno bio suvišan", poručio je Bekavac.

U nastavku objave osvrnuo se na mandat koji je proveo na čelu Vijeća GK Meje, ističući kako je svjestan rezultata ostvarenih tijekom tog razdoblja.

Ipak, kaže da nije očekivao javne pohvale koje, prema njegovim riječima, stižu od političkih konkurenata.

"Kako sam u prethodnom mandatu obnašao časnu volontersku dužnost predsjednika Vijeća GK Meje, svjestan sam ostvarenih rezultata, ali da ćemo ovakve javne pohvale dobivati zaista nisam očekivao", naveo je.

Pritom je prozvao jednog od političkih konkurenata zbog sudjelovanja na sjednicama kotarskog vijeća. Prema Bekavčevim tvrdnjama, riječ je o osobi koja je prisustvovala na šest od ukupno 28 održanih sjednica.

"Ne može ni biti upućena u potpunu problematiku. Svejedno, hvala na komplimentima", zaključio je Bekavac.

Na kraju je biračima kratko poručio: "Vidimo se na izborima 27.09.!"