Predizborna veselica na Sućidru: Uz roštilj, pivo i glazbu Ćosić predstavio svoju listu

Kampanja za kotarske izbore u Splitu na Sućidru ušla je u završnicu, a četiri dana prije izlaska stanovnika na birališta nezavisna lista grupe birača „Za bolji Sućidar“ organizirala je predizborni skup i pučku veselicu.

Okupljanje je održano danas poslijepodne ispred caffe bara „Dišpet“ na placu na Vrhu Sućidra. Na događaj je stigao određeni broj stanovnika i simpatizera, među kojima su prevladavali građani starije životne dobi.

Predstavljanje kandidata uz roštilj i pivo

Nositelj liste Damir Roda Ćosić na postavljenoj je pozornici predstavio kandidate s kojima izlazi na kotarske izbore te okupljenima predstavio program i planove za Sućidar.

Politički dio programa pratio je i onaj opušteniji. Za posjetitelje su bili pripremljeni besplatni roštilj i točeno pivo, dok su za najmlađe osigurani sokovi, voda i sladoled. Za glazbeni dio bio je zadužen Hrvoje, koji je okupljene zabavljao glazbom s razglasa.

Postavljen je i videozid na kojem su prikazani rezultati Ćosićeva rada tijekom dva četverogodišnja mandata na čelu Gradskog kotara Sućidar.

U nedjelju odluka birača

Skup je održan samo četiri dana prije kotarskih izbora. Stanovnici Sućidra na birališta izlaze u nedjelju, 27. rujna.

Ćosić, inače član Hrvatske građanske stranke Željka Keruma, na ove izbore izlazi s nezavisnom listom „Za bolji Sućidar“.

Na Sućidru se natječu tri liste: lista grupe birača Damira Rode Ćosića, zajednička lista HDZ-a i Domovinskog pokreta te lista stranke Split je naš!.

Tko će dobiti povjerenje stanovnika Sućidra, bit će poznato nakon nedjeljnog glasanja.