U splitskom samostanu sv. Vinka Paulskoga u ponedjeljak, 16. studenoga, vladalo je posebno svečano i radosno ozračje. Sestra M. Karmela Barišić proslavila je svoj 100. rođendan, veliki životni jubilej kojim je obilježeno cijelo stoljeće ispunjeno vjerom, molitvom, radom i predanim služenjem drugima. Okupljeni članovi obitelji, redovničke zajednice i brojni uzvanici zajedno su zahvalili na njezinu dugom životu, a posebno značenje proslavi dala je činjenica da je misu zahvalnicu predvodio upravo njezin nećak, splitsko-makarski nadbiskup u miru mons. Marin Barišić.

Proslava je okupila više naraštaja obitelji Barišić, redovnice Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga te predstavnike javnog života Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Uz nadbiskupa Marina Barišića, u misnom slavlju sudjelovao je i drugi slavljeničin nećak, don Marin Barišić, kao i don Ante Antunović te pater Vatroslav Halambek. Liturgijsko pjevanje predvodio je Zbor sestara milosrdnica pod ravnanjem sestre Mirte Škopljanac Mačine.

Stoljeće života obilježeno skromnošću i nesebičnim služenjem

Središnji dio svečanosti bila je sveta misa zahvalnica tijekom koje se nadbiskup Barišić prisjetio životnog puta svoje tete Karmele. Govoreći o njezinu djetinjstvu, istaknuo je da je odrasla u brojnoj obitelji u kojoj su molitva, zajedništvo, rad i međusobna briga bili sastavni dio svakodnevice. Upravo je takvo obiteljsko ozračje, prema njegovim riječima, bilo temelj vrijednosti koje je kasnije nastavila živjeti kao redovnica.

Posebno se osvrnuo na njezin dugogodišnji rad u samostanskoj kuhinji, gdje je desetljećima tiho i samozatajno služila svojoj zajednici. Naglasio je da se vrijednost čovjekova rada ne mjeri samo njegovom vidljivošću ili društvenim priznanjem, nego i ljubavlju s kojom se izvršavaju svakodnevne obveze. U tom je kontekstu podsjetio na važnost dvaju stolova koji okupljaju redovničku zajednicu – oltara, kao mjesta molitve, i blagovaonskog stola, kao mjesta svakodnevnog zajedništva i međusobne brige.

Nadbiskup Marin Barišić: „Najvažnija stvar u životu je ljubav”

U propovijedi se umirovljeni splitsko-makarski nadbiskup osvrnuo na evanđeoski ulomak o ozdravljenju slijepca, naglasivši kako čovjeku nije dovoljan samo tjelesni vid nego mu je potrebna i sposobnost dubljeg, duhovnog razumijevanja života. Govoreći o vjeri, podsjetio je na važnost ustrajnosti, povjerenja i spremnosti da se u svakodnevici prepozna dobrota, čak i onda kada život donosi teškoće.

Posebno snažnu poruku uputio je govoreći o ljubavi kao temeljnoj vrijednosti ljudskog života. Osvrnuvši se na biblijsku Knjigu Otkrivenja, istaknuo je da ni velika zauzetost, brojne obveze i postignuća ne mogu zamijeniti ono što smatra najvažnijim.

„Najvažnija stvar u životu je ljubav”, poručio je nadbiskup Barišić.

Te su riječi dobile dodatnu težinu u kontekstu života njegove tete Karmele, čija je svakodnevica tijekom dugih desetljeća bila obilježena upravo tihim radom i brigom za druge. Nadbiskup je pritom posebno istaknuo njezinu vedrinu, bistrinu uma i iznimno pamćenje, zahvaljujući kojima je i danas važna poveznica između različitih obiteljskih naraštaja.

Slavlju nazočili gradonačelnik Šuta i zamjenik župana Čogelja

Veliki jubilej sestre Karmele svojim su dolaskom uveličali i predstavnici lokalnih vlasti. Svečanosti su nazočili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, kao i Monika Čutuk te Mario Popović iz županijskog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju. Njihova nazočnost bila je dodatni znak poštovanja prema stoljetnoj slavljenici i njezinu životnom putu.

Na završetku misnog slavlja svečano je otpjevan himan „Tebe Boga hvalimo”, nakon čega je uslijedilo zajedničko fotografiranje. Gradonačelnik Šuta i zamjenik župana Čogelja tom su prigodom sestri Karmeli uručili darove i čestitali joj stoti rođendan, pridruživši se brojnim čestitkama koje su joj tijekom proslave uputili članovi obitelji i redovničke zajednice.

Posebno emotivne bile su obiteljske čestitke, u kojima su njezini najbliži zahvalili za svu dobrotu, toplinu i ljubav koju im je tijekom života pružala. Uz želje za zdravlje, mir i Božji blagoslov, istaknuli su koliko im znači njezina prisutnost i mogućnost da zajedno proslave tako rijedak životni jubilej.

„Stotinu godina života pravi je dar”

Nakon mise proslava je nastavljena svečanim ručkom i druženjem, tijekom kojeg se okupljenima obratila provincijalna poglavarica s. M. Martina Prcela. Zahvalila je članovima obitelji, prijateljima i uzvanicima koji su svojim dolaskom uveličali slavlje te istaknula da stoti rođendan sestre Karmele predstavlja posebnu prigodu za zahvalnost.

„Stotinu godina života pravi je dar i svjedočanstvo Božje dobrote”, poručila je provincijalna poglavarica, osvrnuvši se na život ispunjen vjerom, požrtvovnošću i služenjem bližnjima.

Proslava u splitskom samostanu tako je bila mnogo više od obilježavanja jednog rođendana. Bila je to prilika da se oda priznanje ženi koja je desetljećima, daleko od očiju šire javnosti, svoj život posvetila redovničkom pozivu i svakodnevnoj brizi za druge.

Sestra M. Karmela Barišić zakoračila je u drugo stoljeće života okružena obitelji, redovnicama i ljudima koji je poštuju, a njezina životna priča ostaje svjedočanstvo trajne vrijednosti skromnosti, zajedništva i dobrote.