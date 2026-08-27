Predivna gesta NK Uskok: Sav prihod s utakmice ide za liječenje malene Anđeline

Nogomet je još jednom pokazao svoju ljepšu, humanitarnu stranu. NK Uskok iz Klisa odlučio je prihod od prodaje ulaznica s današnje kup utakmice usmjeriti za pomoć malenoj Anđelini i njezinu liječenju.

Odluku je donio predsjednik kluba Ivan Rizvan, a ova humana gesta naišla je na brojne riječi zahvale i podrške.

Umjesto da prihod od ulaznica ostane klubu, u Uskoku su odlučili da će novac prikupljen na današnjoj utakmici biti namijenjen Anđelini i pomoći u njezinu liječenju.

„Ovim putem upućujemo najdublju i najiskreniju zahvalu predsjedniku Rizvanu i cijelom klubu NK Uskok na ovoj izuzetnoj humanitarnoj gesti. Svaka čast na pokazanom velikom srcu i solidarnosti“, stoji u objavi.

Ovom odlukom klub iz Klisa pokazao je kako nogomet može biti mnogo više od rezultata na terenu te kako sportska zajednica u važnim trenucima može stati uz one kojima je pomoć najpotrebnija.