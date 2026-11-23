Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o najvišim maloprodajnim cijenama naftnih derivata. Od srijede, 25. studenoga, pojeftinjuju benzin, dizel i plavi dizel, a niže će biti i cijene ukapljenog naftnog plina.

Vozače u Hrvatskoj od srijede očekuju niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila nastaviti s regulacijom cijena naftnih derivata, a nove cijene bit će na snazi od 25. do 30. studenoga 2026. godine.

Prema novoj odluci, benzin i dizel pojeftinit će za tri centa po litri, dok će najveće pojeftinjenje osjetiti korisnici plavog dizela, čija će cijena biti niža za šest centi po litri.

Evo novih cijena goriva

Od srijede će najviše dopuštene maloprodajne cijene iznositi:

Benzin: 1,53 eura po litri – pojeftinjenje od 3 centa

1,53 eura po litri – pojeftinjenje od 3 centa Dizel: 1,79 eura po litri – pojeftinjenje od 3 centa

1,79 eura po litri – pojeftinjenje od 3 centa Plavi dizel: 1,26 eura po litri – pojeftinjenje od 6 centi

1,26 eura po litri – pojeftinjenje od 6 centi UNP za spremnike: 1,75 eura po kilogramu – pojeftinjenje od 1 centa

1,75 eura po kilogramu – pojeftinjenje od 1 centa UNP za boce: 2,32 eura po kilogramu – pojeftinjenje od 2 centa

To znači da će vozači koji natoče 50 litara benzina ili dizela, u odnosu na dosadašnje cijene, uštedjeti 1,50 eura. Za istu količinu plavog dizela ušteda će iznositi tri eura.

Koliko bi gorivo koštalo bez Vladinih mjera?

Iz Vlade navode da bi cijene bile osjetno više kada bi se slobodno formirale prema ranijim razinama premija energetskih subjekata i trošarina.

Prema tim izračunima, bez Vladinih mjera litra benzina stajala bi 1,63 eura, a litra dizela čak 2 eura.

Plavi dizel koštao bi 1,32 eura po litri, dok bi cijena ukapljenog naftnog plina iznosila 1,86 eura po kilogramu za spremnike, odnosno 2,56 eura po kilogramu za boce.

Usporedba pokazuje da je regulirana cijena dizela 21 cent po litri niža od cijene koja bi, prema Vladinu izračunu, vrijedila bez mjera.

Trošarine na dizel povećane, premije ostaju iste

Vlada je zadržala dosadašnje iznose premija energetskih subjekata, dok je trošarina na dizelsko gorivo povećana za dva centa po litri.

Najviše maloprodajne cijene i dalje se izračunavaju prema formuli koja uzima u obzir osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom sedmodnevnom razdoblju, uz ograničene premije.

Novi režim cijena vrijedit će do 30. studenoga, nakon čega se očekuje nova odluka o reguliranim cijenama.