Predavanje o djevičanskom maslinovom ulju u Splitu: Otkrijte skrivene mirise i okuse Mediterana

Zašto je djevičansko maslinovo ulje toliko posebno? Odgovor na to pitanje posjetitelji će moći saznati na predavanju „Djevičansko maslinovo ulje – skriveni mirisi i okusi u srcu masline“, koje će se održati u petak, 10. listopada 2025. godine u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

Predavanje organizira Institut za jadranske kulture, a posjetitelje očekuje zanimljivo putovanje kroz svijet mirisa, okusa i kemijskih spojeva koji čine ekstra djevičansko maslinovo ulje jedinstvenim među svim biljnim uljima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako nastaju njegove specifične arome, zbog čega se upravo ono smatra temeljem mediteranske prehrane, te kako se znanstveno objašnjava senzorski doživljaj ulja – samo su neka od pitanja na koja će stručnjaci ponuditi odgovore.

Događanje se održava u sklopu projekta „Reconnecting Science with the Blue Society – Blue-connect 2.0“, koji povezuje znanost i lokalnu zajednicu u promicanju održivog života na Mediteranu.

Ulaz na predavanje je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje maslina, znanosti i Mediterana da im se pridruže i otkriju kako mirisi i okusi pričaju priču o moru i suncu u srcu svake masline.