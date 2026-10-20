Predao se vođa Torcide!

Nakon što su se prije dva dana u splitskom zatvoru pojavili jedan od najistaknutijih pripadnika Torcide i prepoznatljivo lice sa sjeverne tribine Stipe Lekić te Leonardo Vučak, doznajemo kako su se upravo na istom mjestu, kod ulazne kapije zatvora na Bilicama, pojavila još dvojica bjegunaca.

Riječ je, kako doznaje Slobodna Dalmacija, o Anti Stipetiću zvanom Raba, aktualnom predsjedniku Kluba navijača Torcida, i Denisu Šipiću, koji su se pred zatvorom pojavili nešto prije 17 sati. Obojica su došli u pratnji svojih odvjetnika.

Podsjetimo, njima je, kao i ostalima koje je policija prijavila zbog sumnje u kazneno djelo javnog poticanja na mržnju, sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio istražni zatvor, i to, s obzirom da su bili u bijegu, zbog opasnosti od ponavljanja djela te opasnosti od bijega.

Trenutno je u splitskom istražnom zatvoru na Bilicama osam navijača, dok ih je 13 u bijegu.

Za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju, zbog antisemitskih i nacističkih uzvika tijekom navijačkog kortea uoči utakmice prošlog četvrtka, prijavljeno je njih 23, kojima je istražni sudac odredio jednomjesečni zatvor.