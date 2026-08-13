PREDAJE NEMA! Sinj sinoć ponovno proživio dramatične dane 1715. godine

Povijest, vjera, hrabrost i zajedništvo sinoć su ponovno oživjeli u Sinju. Povijesno-scenski spektakl "Opsada Sinja 1715." još je jednom vratio grad više od tri stoljeća unatrag, u dane kada se pod sinjskim zidinama odlučivala sudbina grada, Cetinske krajine i velikog dijela Dalmacije. Spektakl je održan u srijedu, 12. kolovoza, na Trgu kralja Zvonimira i u Alkarskim dvorima, u sklopu programa Dana Alke i Velike Gospe 2026. godine. Ovogodišnja izvedba imala je i posebno značenje jer "Opsada Sinja 1715." obilježava 20 godina od svoje praizvedbe.

Dramatična odluka koja je ušla u povijest: "Predaje nema"

Radnja predstave vraća gledatelje u kolovoz 1715. godine, kada je pred Sinj stigla brojna osmanska vojska. Nasuprot njoj stajala je malobrojna mletačka posada, domaći harambaše i vojnici, franjevci te narod Cetinske krajine. Jedan od središnjih trenutaka spektakla je Vijeće obrane, na kojem se pred osmanskim ultimatumom donosi odluka koja će obilježiti povijest grada. Zapovjednik tvrđave Zorzi Balbi, mletački kapetan Giovanni Manzecca, harambaše Mate Žanko i Mate Filipović-Grčić, vojni kapelan don Ivan Filipović-Grčić te gvardijan fra Pavao Vučković suočavaju se s izborom između predaje i obrane gotovo bez izgleda za uspjeh.

Odluka je jasna – predaje nema.

Topnička paljba, juriši i borba za sinjske zidine

Nakon Vijeća obrane slijede prizori osmanskih napada na tvrđavu. Topnička paljba, juriši na zidine i borba branitelja dočaravaju dramatičnost posljednjih dana opsade i vrijeme u kojem je Sinj bio jedna od ključnih obrambenih točaka prema dalmatinskoj obali. No "Opsada Sinja 1715." nije samo priča o ratu i vojnom sukobu. U središtu predstave su ljudi – njihovi strahovi, odgovornost, ljubav prema domu i vjera koja ih je održavala u trenucima kada se činilo da nade više nema.

Procesija s Gospinom slikom jedan od najsnažnijih prizora

Posebno mjesto u predstavi zauzima procesija sa slikom Čudotvorne Gospe Sinjske. Predvođen gvardijanom fra Pavlom Vučkovićem, narod u molitvi i pjesmi zaziva pomoć i zaštitu u trenucima najveće opasnosti. Vrhunac priče stiže dolaskom glasnika i povikom "Turci biže!", kojim se objavljuje povlačenje osmanske vojske.

Zvuk zvona, pucnji mačkula, pjesma i zajednička molitva zaokružuju priču o događajima koji su trajno obilježili identitet Sinja i Cetinske krajine.

Dvadeset godina spektakla koji je postao dio identiteta Sinja

Praizvedba "Opsade Sinja 1715." održana je 11. kolovoza 2006. godine na autentičnom prostoru tvrđave Grad, upravo na mjestu gdje su se tri stoljeća ranije odvijali ključni događaji obrane Sinja. U prvoj izvedbi sudjelovalo je stotinjak izvođača, među kojima članovi Sinjskog pučkog kazališta, građani Sinja, članovi Udruge za očuvanje baštine Cetinskoga kraja te Mješoviti zbor Župe svetoga Mihovila iz Trilja. Prvu režiju potpisala je teatrologinja Ana Dalbello, dok je idejni začetnik i pokretač projekta bio pokojni fra Josip Ante Soldo. Dramski tekst napisao je pokojni Velimir Borković, oslanjajući se na povijesne izvore i narodnu predaju.

Tijekom protekla dva desetljeća kroz predstavu su prošle stotine glumaca, statista, konjanika, članova kulturno-umjetničkih društava i povijesnih postrojbi, pjevača, glazbenika, tehničara i brojnih volontera.

Priča koja se u Sinju prenosi iz generacije u generaciju

Dvadeset godina nakon prve izvedbe, "Opsada Sinja 1715." ostaje mnogo više od povijesne rekonstrukcije. To je priča o obrani grada, hrabrosti njegovih branitelja i dubokoj povezanosti Sinjana s Čudotvornom Gospom Sinjskom, ali i priča o zajedništvu zahvaljujući kojem se sjećanje na događaje iz 1715. godine prenosi novim generacijama.

Sinoćnja izvedba još je jednom spojila povijest, kazalište, vjeru i tradiciju u priču bez koje je danas teško zamisliti dane uoči blagdana Velike Gospe u Sinju.