Pred Šutom je novi veliki test. Očekuje se maratonska i iscrpna sjednica. Donosimo dnevni red novog zasjedanja splitskog parlamenta

Gradsko vijeće Splita održat će 5. sjednicu u srijedu, 9. listopada 2025. godine, s početkom u 9 sati, u velikoj vijećnici na Obali kneza Branimira 17. Dnevni red donosi čak 43 točke, među kojima su brojne odluke i izvješća od velike važnosti za funkcioniranje grada.

Za gradonačelnika Tomislava Šutu iz redova HDZ-a i njegovu još uvijek nedovoljno stabilnu vladajuću opciju, ovo će biti novi veliki test političke snage i sposobnosti usuglašavanja s partnerima. Kako će rasprava i glasanja proteći, tek ostaje vidjeti.

Pitanja Marjana i gradske imovine u fokusu

Već na početku sjednice, vijećnike čeka prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan te imenovanje vršitelja dužnosti. Upravo je Marjan u prošlosti bio jedno od najosjetljivijih pitanja splitske politike, a i ova odluka zasigurno će izazvati rasprave i pokazati odnose snaga u vijeću.

Dnevni red uključuje i prijedloge odluka o izmjenama i dopunama vezanima uz zakupnine i korištenje površina javne namjene, što se odnosi na kioske, štekat, štandove i druge pokretne naprave. Radi se o točkama koje tradicionalno izazivaju veliko zanimanje, jer direktno utječu na ugostitelje, poduzetnike, ali i komunalni red u gradu. Jedna od najvažnijih tema bit će izvješća o izvršenju gradskih programa za 2024. godinu. Vijećnici će odlučivati o dokumentima koji se odnose na izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, javne potrebe u obrazovanju, predškolskom odgoju, kulturi, zdravstvu, socijali, demografiji i sportu.

Posebnu težinu ima i prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Splita za 2024. godinu, što će biti još jedan test gradonačelnikove većine. Uz to, na dnevnom redu su i godišnji izvještaji o poslovanju niza gradskih i gradom povezanih trgovačkih društava – od "Čistoće", "Lovrinca" i "Vodovoda i kanalizacije" do "Split parkinga" i "Prometa".

Savjet mladih, gradske komisije i odbori

Na sjednici će se birati i novi članovi Savjeta mladih Grada Splita, a na dnevnom redu je i cijeli niz kadrovskih odluka. Radi se o izborima predsjednika, zamjenika i članova raznih odbora i komisija – od onih za statut i propise, preko urbanizma, socijalnih pitanja i prevencije kriminaliteta, do povjerenstava za ravnopravnost spolova i javna priznanja.

Prema napomeni predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića, materijali za točke od 32. do 43. bit će dostavljeni naknadno, nakon sjednice Odbora za izbor i imenovanja.

Što slijedi?

Opsežan dnevni red s 43 točke jasno pokazuje da će sjednica biti maratonska i politički vrlo zahtjevna. Od pitanja Marjana i upravljanja gradskom imovinom, preko ključnih izvješća o proračunu i gradskim poduzećima, pa sve do kadrovskih odluka, splitske vijećnike čeka jedno od najintenzivnijih zasjedanja ove godine.

Za gradonačelnika Tomislava Šutu, koji se suočava s izazovom definiranja stabilne većine, ovo je prilika, ali i rizik. Hoće li uspjeti provesti odluke i osigurati potporu, tek će se pokazati u vijećnici.