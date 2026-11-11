Pred splitske vijećnike stiže prijedlog težak 31 milijun eura: Evo o čemu bi se sutra moglo raspravljati

Sutra, u četvrtak, 12. studenoga, s početkom u 9 sati, održat će se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita. Uz već predložene točke dnevnog reda, vijećnici bi mogli raspravljati o još dvije važne teme – imenovanju ravnateljice Multimedijalnog kulturnog centra Split te Programu građenja prometnica i garaža Grada Splita za 2026. godinu, vrijednom čak 31.322.500 eura.

Riječ je o prijedlogu dopune dnevnog reda koji je gradskim vijećnicima dostavio predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić. Ipak, važno je naglasiti da ove dvije točke još nisu uvrštene na dnevni red. O njihovom uvrštavanju vijećnici će odlučivati na početku sutrašnje sjednice, prilikom usvajanja dnevnog reda. Tek ako dopuna bude prihvaćena, o predloženim točkama moći će se raspravljati i odlučivati.

Više od 18 milijuna eura za splitske garaže

Posebnu pozornost privlači Prijedlog programa građenja prometnica i garaža Grada Splita za 2026. godinu, koji je Gradskom vijeću uputio gradonačelnik Tomislav Šuta. Prema dokumentaciji, za prometnice, garaže i prometno redarstvo predviđeno je ukupno 31,32 milijuna eura.

Od tog iznosa 18,41 milijun eura odnosi se na javne garaže, približno 11,95 milijuna eura na prometnice, dok je za prometno redarstvo i izradu lokalnog plana sigurnosti cestovnog prometa planirano 960 tisuća eura. Najveći pojedinačni iznos među garažama odnosi se na garažu na Sućidru, za koju je predviđeno 10,19 milijuna eura. Riječ je o objektu s približno 600 parkirališnih mjesta, prostorom za tržnicu u prizemlju te dječjim igralištem i sportskim sadržajima na krovu. Radovi su u tijeku, a prema programu planira se dovršetak preostalog dijela početkom sljedeće godine. Za garažu na Ravnim njivama, kapaciteta 356 parkirališnih mjesta, planirano je 3,73 milijuna eura, dok se za garažu na Trsteniku, u Papandopulovoj ulici, s 284 mjesta, predviđa 4,25 milijuna eura.

Nove garaže planiraju se i na Spinutu, Plokitama, Blatinama i Mejama

Dokumentacija otkriva i planove za niz drugih lokacija na kojima bi Split u budućnosti mogao dobiti nova parkirališna mjesta. Tako se na Splitu 3, na području Smrdečca, razmatra garaža s približno 470 mjesta, dok se na Spinutu analizira mogućnost izgradnje garaže ispod postojećeg sportskog igrališta sjeverno od Osnovne škole Spinut.

Sličan zahvat razmatra se i na Plokitama, također ispod školskog igrališta. Na Blatinama, na lokaciji Toplane, predviđena je garaža s oko 650 mjesta, a na Mejama, na području Sustipana, višetažna garaža s približno 450 parkirališnih mjesta. Među ambicioznijim projektima ističe se i Park & Ride Lovrinac, gdje se planira garaža s približno 1000 mjesta. Na Lovretu, odnosno Glavičinama, razmatra se sličan projekt sa 600 mjesta. Ipak, dio ovih projekata tek se nalazi u fazi analiza, idejnih rješenja i projektne dokumentacije. Njihovo navođenje u programu ne znači da će sve garaže biti izgrađene tijekom 2026. godine.

Put Žnjana, Put Kamena, Lovrinačka i druge važne prometnice

Značajan dio programa odnosi se i na izgradnju te pripremu prometnica na području Splita. Za Put Žnjana predviđeno je 1,43 milijuna eura. Na zapadnoj dionici radovi su u tijeku, dok se za središnju dionicu planira rješavanje preostalih imovinskopravnih odnosa, provođenje javne nabave i početak gradnje. Na istočnoj dionici, koja se proteže prema hotelu Zagreb na Duilovu, nastavljaju se postupci potrebni za realizaciju projekta.

Za Put Kamena planirano je 2,01 milijun eura. Riječ je o prometnici koja bi, uz novi čvor Mravince, trebala poboljšati prometno povezivanje Karepovca s brzom cestom Solin – Klis te omogućiti usmjeravanje teretnog prometa prema rubnim dijelovima grada. Programom su obuhvaćeni i radovi te pripreme na Lovrinačkoj, Vukovarskoj i Bračkoj ulici, prometnicama na Žnjanu, kao i projekt sjevernog nogostupa Ulice Matice hrvatske, za koji je predviđen milijun eura. Među projektima navodi se i rekonstrukcija Šetališta pape Ivana Pavla II. na Žnjanu, uključujući kružno raskrižje s Velebitskom ulicom.

Zanimljiv je i podatak da se za financiranje cijelog programa planira čak 24,09 milijuna eura primitaka od zaduživanja, dok bi se preostali iznos osigurao iz drugih gradskih prihoda i izvora. Predloženi program usklađen je s izmjenama i dopunama gradskog proračuna za 2026. godinu, a obuhvaća i projekte koji su već započeli ili su u određenim fazama realizacije.

Dragana Kurtić predložena za ravnateljicu MKC-a

Druga predložena dopunska točka odnosi se na imenovanje ravnateljice Multimedijalnog kulturnog centra Split, ustanove koja djeluje u Domu mladih. Prema prijedlogu odluke dostavljenom Gradskom vijeću, za ravnateljicu je predložena Dragana Kurtić, i to na mandat od četiri godine, s predviđenim početkom 12. studenoga 2026. godine. Na natječaj raspisan početkom rujna pristigle su dvije prijave. Uz Draganu Kurtić kandidirala se i Vjekoslava Damjanović. Upravno vijeće utvrdilo je da obje kandidatkinje ispunjavaju natječajne uvjete, nakon čega su 27. listopada održani razgovori.

Upravno vijeće potom je jednoglasno podržalo Draganu Kurtić. U obrazloženju se navodi da je Kurtić pokazala bolje poznavanje ustanove, njezina poslovanja i specifičnog umjetničkog djelovanja. Posebno su istaknute njezine organizacijske i upravljačke sposobnosti, koje je, prema ocjeni Upravnog vijeća, pokazala obnašajući dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice. Za drugu kandidatkinju, Vjekoslavu Damjanović, Upravno vijeće navelo je da je riječ o vrsnoj kulturnoj djelatnici, ali je ocijenilo da nedovoljno poznaje suvremenu kulturnu scenu Splita i njezino umjetničko djelovanje. Kurtić je po struci diplomirana dizajnerica, a dužnost vršiteljice dužnosti ravnateljice MKC-a obnaša od kolovoza ove godine. O njezinu imenovanju konačnu odluku treba donijeti Gradsko vijeće, pod uvjetom da ova točka bude uvrštena na dnevni red.

Sve ovisi o odluci vijećnika na početku sjednice

Hoće li se o programu vrijednom više od 31 milijun eura te imenovanju nove ravnateljice MKC-a doista raspravljati već sutra, ovisit će o odluci gradskih vijećnika. Naime, prijedlog dopune dnevnog reda nije isto što i usvojeni dnevni red, pa ostaje vidjeti hoće li vijećnici prihvatiti obje predložene točke. Ako dopuna bude prihvaćena, pred splitskim vijećnicima naći će se i odluke koje se odnose na dva važna područja funkcioniranja grada – prometnu infrastrukturu i upravljanje jednom od njegovih kulturnih ustanova.