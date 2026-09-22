Pred Split stigao vojni div: Dug je 143 metra, ima helikoptere i razvija 32 čvora

Split je danas dobio zanimljivog gosta na moru. U splitskom akvatoriju snimljen je Francesco Morosini (P431), jedan od modernijih višenamjenskih brodova talijanske ratne mornarice.

Impozantna vojna jedinica nije prošla nezapaženo. Riječ je o brodu klase Thaon di Revel, dugom čak 143 metra i širokom 16,5 metara, koji može postići brzinu do 32 čvora. Talijanskoj mornarici predan je u listopadu 2022. godine.

Francesco Morosini konstruiran je kao izrazito višenamjenska platforma. Brodovi ove klase mogu se koristiti za nadzor i ophodnju na moru, traganje i spašavanje, potporu u slučaju prirodnih katastrofa, ali i za borbene zadaće, ovisno o konfiguraciji. Na brodu postoji i prostor za helikoptere te brze čamce.

Prepoznatljiv je i po modernom, neuobičajenom dizajnu pramca te naprednoj zapovjednoj tehnologiji. Talijanska mornarica navodi da njegov integrirani sustav zapovjednog mosta omogućuje istodobno upravljanje navigacijom i sustavima borbenog djelovanja uz visok stupanj automatizacije.

Ime nosi po Francescu Morosiniju, mletačkom duždu i vojskovođi iz 17. stoljeća, a njegov je moto „Ex undis signum victoriae“, odnosno „Iz valova znamen pobjede“.