Pred prepunim stadionom odjeknule riječi našeg Gorana Pelaića. Ovako je za naš portal opisao legendu

Vedran Očašić i Edita Lučić Jelić pred prepunim Poljudom citirali su riječi našeg, nikad prežaljenog kolege, Gorana Pelaića obavljenog u članku na portalu Dalmacija Danas.

- Osvojio je Beograd, osvojio je Zagreb, osvojio je cijelu bivšu državu, a potvrdu za svoje uspjehe i postojanje trebao je dobiti u Splitu. Tako je nekad bilo kad je Split imao svoje velike festivalske dane i izvedbe. Tu se dogodio taj sudar “dvaju” svjetova, najprije u obliku… Neš ti Miše Kovača. Šibenčanin… pa do: Mišo je naš, Mišo je legenda! - napisao je naš Goran. Uslijedila je pjesma 'Proplakat će zora' u izvedbi Klape HRM.