Pred nama sunčan i vruć petak, no za vikend stiže velika promjena vremena

Nakon nekoliko ugodnijih dana, Hrvatsku sutra očekuje pretežno sunčano i ponovno vrlo toplo vrijeme. U većem dijelu zemlje prevladavat će vedrina uz povremenu umjerenu naoblaku, a temperature će se penjati do 32 Celzijeva stupnja. Ipak, meteorolozi već za vikend najavljuju nestabilnije prilike uz pljuskove i grmljavinu.

Prema prognozi DHMZ-a, najveći dio zemlje očekuje sunčano vrijeme. U unutrašnjosti Istre i gorskim krajevima poslijepodne postoji mala mogućnost za poneki pljusak, no u većini Hrvatske vrijeme će ostati suho.

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U Dalmaciji do 32 stupnja

Na istoku zemlje bit će pretežno sunčano uz prolaznu umjerenu naoblaku. Puhat će slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura dosegnut će oko 29 stupnjeva.

Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati sunčano vrijeme uz povremene oblake i slab vjetar.

Na Jadranu će nakon jutarnje bure zapuhati jugozapadnjak, mjestimice i jugo. U Dalmaciji će biti sunčano i vruće, uz dnevne temperature između 30 i 32 stupnja, dok će se noćne kretati od 20 do 23 stupnja, ponegdje u zaleđu i niže.

Na krajnjem jugu zemlje očekuje se najviše sunčanih sati. More će biti mirno ili malo valovito, a tijekom noći i jutra još ponegdje umjereno valovito zbog bure.

Za vikend stižu pljuskovi i grmljavina

Subota i nedjelja donose promjenu vremena. Očekuje se više oblaka te kiša, često u obliku pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji i praćeni jakim vjetrom. Najmanja vjerojatnost za oborinu bit će u istočnim dijelovima Hrvatske.

Na Jadranu će također biti nestabilnije, iako će između pljuskova biti i duljih sunčanih razdoblja. U subotu će puhati umjereno jugo i jugozapadnjak, dok će od nedjelje prevladavati sjeverozapadnjak, a noću bura.

Početkom novog tjedna vrijeme će se ponovno stabilizirati. U ponedjeljak se očekuje više sunca i uglavnom suho vrijeme, a temperature će dodatno porasti pa će u većem dijelu zemlje ponovno biti vruće.