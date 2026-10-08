Pred nama je prva prava jesenska promjena vremena: Lokalno preko 100 litara do kraja tjedna, ali...

Teško je vjerovati, ali za samo tjedan dana već ćemo biti na polovini klimatološke jeseni. Nakon što je dosadašnji tijek listopada prošao u znaku stabilnog vremena sa svježim jutrima i toplim danima, u srijedu su se pojavili predznaci promjene vremena; tlak zraka je bio u padu, na moru je zapuhalo jugo, a Istra je već dobila mjestimične nevere, čak i pijavice.

No, zadržalo se toplo i vrlo toplo pa su jučer najviše dnevne temperature zraka bile većinom od 23 do 27°C.

Sjeverozapadnu Europu već je zahvatila ciklona na čijoj će se fronti nad sjevernom Italijom formirati sekundarni ciklonalni centar. Iako će se ta ciklona brzo popuniti, u višim slojevima troposfere kružit će nestabilan zrak i proći preko našeg područja, a centar će u dane vikenda prolaziti Jadran. Zbog toga nas očekuju približno tri nestabilna dana, a tek prolazna stabilizacija vremena izgledna je u nedjelju i to više u drugom dijelu dana.

Ciklonu će na Jadranu mahom obilježiti jugo koje će biti najjače danas, a prestat će u drugom dijelu nedjelje.

Ciklona donosi oborine koje nigdje neće izostati ali će biti neravnomjerno raspoređene. U većini predjela će do kraja tjedna pasti 20 do 120 litara po kvadratnom metru, iako prognostički modeli osobito za more južnog Jadrana predviđaju i znatno veće količine.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm, izdao žuto upozorenje na vjetar i grmljavinsko nevrijeme za veći dio Jadrana, a narančasti za šire riječko područje i Gorski kotar.

Danas će biti vrlo promjenjivo. Povremeno će biti kiše, no veće količine očekuju se većinom na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji će najviše kiše biti na krajnjem sjeveru, a mjestimice će pasti tek pokoja litra. Puhat će jako jugo s vrlo jakim udarima. Jutro će biti značajno toplije od jučerašnjeg s minimalnim temperaturama većinom od 12 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 20 do 26°C.

Petak donosi nastavak vrlo promjenjivog vremena. Iako će biti i kraćih sunčanih razdoblja, bit će dosta oblaka, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U većini predjela past će od 5 do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Puhat će umjereno do jako jugo i levant, slabit će na sjeveru Dalmacije. Jutro relativno toplo, najviše dnevne temperature većinom od 19 do 24°C.

Subota donosi nastavak sunčanih i oblačnih razdoblja. Bit će kiše, pljuskova i grmljavine, lokalno i izraženijeg grmljavinskog nevremena. Mjestimice, osobito u dijelovima srednje i južne Dalmacije past će preko 50 litara kiše o kvadratnom metru. Najmanje kiše u sjevernoj Dalmaciji. U početku jugo, oslabit će i prestati do kraja popodneva. Na moru sjevernog i dijela srednjeg Jadrana zapuhat će slaba do umjerena tramontana. Bit će malo svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 17 do 23°C.

Nedjelja će u početku biti nestabilna u srednjoj i osobito u južnoj Dalmaciji gdje može biti jačih nevera. Danju postupan prestanak kiše i djelomično razvedravanje. Ujutro podno Velebita bura, drugdje umjerena tramontana, danju će slabiti i okrenuti na slab vjetar s mora. Jutro i večer svježiji, danju će biti većinom od 20 do 26°C.

Sljedeći tjedan bit će postupno hladnije uz buru od utorka.