Prazne police i rekordne cijene: Neočekivana kriza širi se trgovinama u Njemačkoj

Nevjerojatna globalna popularnost i “hype” oko proteinskih prehrambenih proizvoda doveli su do potpuno neočekivanih posljedica na njemačkom tržištu. Gotovo da ne postoji prehrambeni artikl koji je pošteđen ovog trenda – na policama se nude proteinski shakeovi, pločice, kruh, pudinzi, sladoledi, pa čak i kava. Međutim, ta je masovna potražnja rezultirala time da su police s proteinskim proizvodima kod mnogih njemačkih trgovaca doslovno ispražnjene.

Kako izvještava ugledni stručni list Lebensmittel Zeitung, popularni brendovi poput ESN-a ili More Nutritiona na mnogim se mjestima više uopće ne mogu pronaći. Veliki drogerijski i trgovački lanci, među kojima su dm i Müller, potvrdili su da pojedini proizvođači trenutačno ne mogu u potpunosti isporučiti naručenu robu. Glavni krivac za ovu situaciju je globalna nestašica ključne sirovine – proteina sirutke, poznatijeg kao whey protein, a brzo rješenje problema nije na vidiku jer potražnja raste brže od proizvodnih kapaciteta, piše Fenix Magazin.

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3 KLJUČNE ČINJENICE O NESTAŠICI PROTEINA:

· Mljekare potpuno nespremne za bum: Protein sirutke nastaje kao nusproizvod pri proizvodnji sira, a mliječna industrija je svoje kapacitete godinama prilagođavala umjerenom rastu od svega jedan do dva posto. Nitko nije očekivao eksploziju u kojoj će samo u prvih pet mjeseci 2026. godine prodaja proteinskog praha u njemačkoj maloprodaji skočiti za nevjerojatnih 85 posto.

· Neočekivani utjecaj Ozempica: Sjedinjene Američke Države, koje su do sada bile ključni opskrbljivač na svjetskom tržištu, drastično su smanjile izvoz sirutke. Razlog je golem porast domaće potražnje u Americi, između ostalog i zato što se uz popularne injekcije za mršavljenje (poput Ozempica) strogo preporučuje prehrana bogata proteinima.

· Drastičan skok cijena za potrošače: Cijena koncentrata whey proteina na burzama se doslovno udvostručila od siječnja, dok je visokokvalitetni izolat poskupio za preko 40 posto. Poznati brendovi već podižu cijene, a na policama se privremeno drže jedino trgovačke marke (poput Müllera i Edeke) koje imaju dugoročne jednogodišnje ugovore s dobavljačima.

Dugotrajno čekanje na nove pogone i stabilizaciju tržišta

Dok se potrošači suočavaju s praznim policama i višim cijenama, industrija grozničavo traži izlaz iz krize. Nekoliko velikih mliječnih koncerna, ali i srednjih poduzeća, već je pokrenulo velike investicijske projekte za proširenje svojih proizvodnih kapaciteta. Međutim, izgradnja i puštanje u rad novih tvorničkih postrojenja iznimno je spor proces, pa se prve nove količine sirovina na tržištu očekuju tek za dvije do tri godine.

Do tada će trgovci lopticu morati prebacivati na svoje kućne brendove i alternativne izvore opskrbe. Stručnjaci upozoravaju da bi se, nakon što isteku postojeći fiksni ugovori s dobavljačima, nestašica i val poskupljenja mogli preliti i na do sada stabilne trgovačke marke. Za sve koji u svojoj svakodnevnoj prehrani i fitnes rutini ovise o dodacima prehrani, idući mjeseci donijet će ozbiljan test za kućni proračun.